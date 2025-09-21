Kurultay, Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde “Darbeye, kayyıma hayır” sloganıyla düzenlendi.

Kurultayda ayrıca Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelikleri için de seçim yapıldı. PM ve YDK seçimlerinin blok liste yöntemiyle yapılmasına ilişkin önerge oy çokluğuyla kabul edildi.

İzmir’den Parti Yönetimine Giren İsimler

İzmir’den PM’ye seçilen isimler arasında Milletvekilleri Deniz Yücel ve Murat Bakan ile eski Milletvekili Selin Sayek Böke yer aldı. İzmir’den YDK üyeleri ise Özkan Tice ve Ekincan Aksoy oldu. Ayrıca İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Bilim Kurulu üyeliğinin ardından tekrar PM’ye seçildi.

Parti Meclisi Asıl Listesi

Erhan Adem, Zeliha Aksaz Şahbaz, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Baki Aydöner, Ensar Aytekin, Murat Bakan, Saniye Barut, Burhanettin Bulut, Özgür Ceylan, Sercan Çığgın, Meryem Gül Çiftçi Binici, Mehmet Alkin Denizaslanı, Semra Dinçer, Bedirhan Berk Doğru, Hikmet Erbilgin, Ali Abbas Ertürk, Ali Haydar Fırat, Berkay Gezgin, Yalçın Görgöz, Nazan Güneysu, Ali Haydar Hakverdi, Hikmet Yalım Halıcı, Ozan Işık, Uğurcan Irak, Özgür Karabat, Ulaş Karasu, Ecevit Keleş, Sevgi Kılıç, Sinem Kırçiçek, Burcu Mazıcıoğlu, Aylin Nazlıaka, Turgay Özcan, Suat Özçağdaş, Berna Özgül, Engin Özkoç, Uygar Parçal, Selin Sayek Böke, Niyazi Şen, Namık Tan, Mahmut Tanal, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Gamze Taşcier, Canan Taşer, Melisa Uğraş, Pınar Uzun Okakın, İsmail Atakan Ünver, Mehmet Necati Yağcı, Deniz Yavuzyılmaz, Şengül Yeşildal, Deniz Yücel, Mahir Yüksel, Gökan Zeybek

Yüksek Disiplin Kurulu Asıl Listesi

Hümeyra Akkuş Sandıkcı, Ayça Akpek Şenay, Ekincan Aksoy, Süleyman Bülbül, Deniz Çakır, Deniz Demiröz, Aysemin Gülmez, Remzi Kazmaz, Turan Taşkın Özer, Özgür Sağlam, Harika Taybıllı, İsmail Emre Telci, Esin Fatma Temel, Özkan Tice, Nurdan Yücal

Kurultay sonuçları, CHP’nin önümüzdeki dönemdeki yönetim yapısını ve politik yönelimini belirlemede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İzmir’den seçilen isimler, hem PM hem de YDK’da aktif rol alarak partinin merkezi karar mekanizmalarına katkı sağlayacak.