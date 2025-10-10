Hasan Mutlu’nun görevden uzaklaştırılmasının ardından CHP’nin adayı İbrahim Kahraman ve AK Parti adayı İbrahim Akın, başkanvekilliği için yarışmıştı. Seçim turları çekişmeli geçmiş, ilk turda AK Parti adayı 19, CHP adayı 18 oy almıştı. İkinci turda oylar 18-18 eşitlenmiş ve bir oy geçersiz sayılmıştı. Üçüncü ve dördüncü turlarda da eşitlik bozulmayınca kura ile CHP adayı Kahraman başkanvekili seçilmişti.

AK Parti’nin itirazı ve mahkeme kararı

AK Parti, dördüncü turda bazı oyların geçersiz sayılmasına itiraz etmişti. Mahkeme, AK Parti’nin itirazını kabul ederek Bayrampaşa başkanvekilliği seçiminin yürütmesini durdurdu ve seçimin yeniden yapılmasına karar verdi.

Bayrampaşa Belediyesi’nde meclis dengeleri

Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde toplam 37 üye bulunuyor. 31 Mart 2024 seçimlerinde CHP 22, AK Parti 12 ve MHP 3 üye çıkarmıştı. Son istifalar sonrası CHP’nin üye sayısı 18’e düşerken, AK Parti, MHP ve bağımsız üyelerin toplamı 19’a ulaştı.

Yolsuzluk soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından soruşturma başlatmıştı. Başkan Hasan Mutlu’nun da aralarında bulunduğu 26 kişi tutuklanmış, 19 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı.