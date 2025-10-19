Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 35. Olağan İl Kongresi, Afyonkarahisar’da gergin anlara sahne oldu. Divan başkanlığının il başkan adaylarına konuşma hakkı tanıdığı kongrede, adaylardan Hasan Karadeniz kürsüye çıktığı sırada tansiyon yükseldi.
Arbede kısa sürede son buldu
Karadeniz’in konuşması sırasında mevcut il başkanı Faruk Duha Erhan’ın destekçileri tepki gösterince salonda tartışma çıktı. Tarafların sözlü atışmaları kısa sürede itişmeye dönüştü.
Partililerin araya girmesiyle yaşanan arbede büyümeden sona erdi. Kongre, kısa bir aranın ardından yeniden devam etti.
Parti içi seçim sürecinde gerginlikler sürüyor
Son dönemde CHP’nin bazı il kongrelerinde de benzer tartışmalar yaşandığı görülüyor. Parti teşkilatında seçim heyecanı devam ederken, il ve ilçe kongreleri kasım ayına kadar tamamlanacak.