Son dönemde CHP’nin bazı il kongrelerinde de benzer tartışmalar yaşandığı görülüyor. Parti teşkilatında seçim heyecanı devam ederken, il ve ilçe kongreleri kasım ayına kadar tamamlanacak.

Partililerin araya girmesiyle yaşanan arbede büyümeden sona erdi. Kongre, kısa bir aranın ardından yeniden devam etti.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin ( CHP ) 35. Olağan İl Kongresi, Afyonkarahisar’da gergin anlara sahne oldu. Divan başkanlığının il başkan adaylarına konuşma hakkı tanıdığı kongrede, adaylardan Hasan Karadeniz kürsüye çıktığı sırada tansiyon yükseldi.

