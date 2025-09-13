Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) ilçe kongreleri süreci sürerken, Bayraklı’da seçim öncesi dengeleri değiştiren bir uzlaşıya imza atıldı. İlçe başkanlığı için adaylığını açıklayan Ahmet Sağlam ve Ahmet Küçük, adaylıktan çekilerek Cevat Eren Arslan’ı destekleme kararı aldı. Böylece kongrede mevcut ilçe başkanı Münir Demir ile Arslan arasında kıyasıya bir yarış yaşanacak.i

Bayraklı’da son dakika gelişmesi

Bayraklı’da kongreye bir gün kala siyasi kulislerde hareketlilik arttı. İlk olarak adaylığını açıklayan Ahmet Sağlam, geçtiğimiz günlerde yarıştan çekilerek Ahmet Küçük’ü destekleyeceğini duyurmuştu. Ancak süreç içinde Küçük ve Cevat Eren Arslan arasında yapılan görüşmeler yeni bir uzlaşıya zemin hazırladı.

Uzlaşıyla dengeler değişti

Sağlam ve Küçük, uzun süren görüşmelerin ardından Arslan’ın adaylığında birleşme kararı aldı. Her iki isim de kongrede Cevat Eren Arslan’ı destekleyeceklerini resmen açıkladı. Bu gelişme, Bayraklı örgütünde dengeleri değiştirirken yarışın iki güçlü aday arasında geçeceği kesinleşti.

Kongrede iki isim yarışacak

CHP Bayraklı ilçe kongresinde mevcut ilçe başkanı Münir Demir ile Cevat Eren Arslan’ın karşı karşıya geleceği belirtildi. Uzmanlar, kongrenin oldukça çekişmeli geçeceğini ve Bayraklı’daki sonucun İzmir il kongresi öncesi önemli bir gösterge olacağını ifade ediyor.