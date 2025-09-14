Cumhuriyet Halk Partisi’nde Bornova 31. Olağan Kongresi, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde başladı. Mevcut ilçe başkanı Ertürk Çapın, kongrede tek aday olarak seçime girerek güven tazeleyecek.

Kongre açılışı ve anma

Kongre, geçtiğimiz mart ayında yaşamını yitiren gazeteci Güney Temiz anısına gerçekleştiriliyor. Açılışta, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun tutuklu olması nedeniyle salonda protokolde yer ayrıldı.

Başlangıçta, İmamoğlu ve Aslanoğlu’nun bulunduğu videolar izletildi. Salonda duygusal anlar yaşandı ve büyük bir alkış koptu.

Divan ve katılımcılar

Kongrenin divan başkanlığını Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Mübeccel Timaç yürütüyor. Kongreye ayrıca;

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ,

CHP eski Genel Sekreteri ve önceki dönem İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ,

İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Yağmur Yurdakul Özkan ,

İl Başkan Yardımcısı Zeki Çağın ve çok sayıda partili katıldı.

Mesajlar ve mektuplar

Kongrede, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcıları ve İzmir Milletvekillerinin mektupları okundu. Mektuplar, partililere selam iletirken kongrenin birlik ve dayanışma mesajını pekiştirdi.

Tek aday Çapın

Mevcut ilçe başkanı Ertürk Çapın, tek aday olarak kongrede güven tazeleyecek. Delege çoğunluğu sağlandıktan sonra seçim süreci başlayacak. Çapın’ın yeniden başkan seçilmesi, Bornova’daki parti çalışmalarının devamlılığı açısından önem taşıyor.