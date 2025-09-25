CHP Bornova’da belediye çalışanı olmalarına rağmen yönetimde yer alan 7 ilçe yöneticisinin istifası istendi. CHP’nin tüzüğündeki değişiklikler sonrası, belediyede çalışan kişilerin parti yönetimlerinde görev alması yasaklanmıştı.

CHP’de yapılan tüzük değişikliğiyle birlikte, belediye çalışanlarının delege, ilçe-il yöneticisi, ilçe-il başkanı olamayacağı hükme bağlanmıştı. CHP Bornova’da bu kurala uyulmadığı için belediyede çalışmasına rağmen yönetimde görev alan 7 ilçe yöneticisinin istifası istendi.

İstifası istenen yöneticilerden 2’sinin İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde, 5’inin ise Bornova Belediyesi’nde çalıştığı öğrenildi. Bu gelişme, CHP Bornova İlçe Kongresi’nde dikkat çekti. Parti içindeki bu değişim, yönetim kadrosunda önemli bir boşalma yarattı.

Yönetime yeni isimler katıldı

Bornova ilçe kongresinde ise pek çok yeni isim yönetimde yer aldı. Ayfer Ak, Mehmet Hanifi Aksu, Tigin, Ozan Araslıgil, Adnan Aysal, Engin Bayar gibi isimler yönetimde yer alan yeni isimler arasında bulunuyor. Ayrıca, Ferhat Bel, Cevdet Bozkurt, Hanime Çalışkan, Muhammed Çam, Ali Çeri, Hülya Çınar, Yıldız Dilek Albayrak gibi isimler de kongrede yer alarak yeni yönetimde yer aldı.

Parti içinde hareketlilik yaşanıyor

Bu gelişme, CHP Bornova’da önemli bir değişim sürecine işaret ediyor. Yeni yönetimin, tüzük değişikliği ve mevcut kadro ile birlikte, ilçedeki politikaları nasıl şekillendireceği merakla bekleniyor.