CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, devlet okullarındaki temizlik sıkıntısının ciddi boyutlara ulaştığını vurguladı. Kaya, "Bu durumu görmemek veya görmek istemek, çocuklarımıza yapılacak en büyük kötülüktür," dedi.

Eğitim Kalitesinde Temizlik Sorunu

Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorumlulukları arasında yer alan devlet okullarının akademik gelişimi ve eğitim kalitesinin bir kenara bırakıldığını ifade ederek, "Temizlik gibi insani bir konu bile büyük bir sorun haline geldi," şeklinde konuştu. Her gün sokaklarda ebeveynlerin en çok şikayet ettiği konunun okullardaki temizlik sorunu olduğunu belirtti.

Duyarsızlığa Tepki

"Bu soruna duyarsız kalmak nasıl bir ruh halidir?" diyen Kaya, yapılan çalışmaların takdir edildiğini ve Cumhur İttifakı’na oy veren vatandaşların da teşekkür ettiğini aktardı. Ancak, Buca Belediyesi’nin yaptığı temizlik çalışmalarının İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından engellendiğine dikkat çekti.

Bütçe Karşılaştırması

Kaya, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın beş yıllık bütçesinin 551 milyar lira iken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesinin yaklaşık 1 trilyon lira olduğunu hatırlatarak, "Bu ne kadar acı bir durum," dedi.

Çocuklar İçin Birlik Olma Çağrısı

Son olarak Kaya, "Biz çocuklarımız için mücadele etmeye devam edeceğiz," diyerek, CHP'li belediyelerin temizliği sağlamak için gereken adımları atmalarına izin verilmesi gerektiğini vurguladı.