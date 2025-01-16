Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepkiler büyürken CHP bugün saat 14.00'da Beşiktaş'ta 'demokrasi mitingi' düzenleyecek.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasının ardından CHP, STK ve kamuoyunun halkın iradesine karşı atılan adıma gösterdikleri tepki artıyor.

CHP İstanbul İl Örgütü geceyi Beşiktaş Belediyesinde geçirirken dün de Ekrem İmamoğlu'nun Beşiktaş Belediyesi Meclis salonunda basın açıklaması yaptı.

CHP'nin protestoları ise bugün saat 14.00'da Beşiktaş'ta 'demokrasi mitingi' ile devam edecek.

Mitinge CHP lideri Özgür Özel'de katılarak halka hitap edilecek.

Halk TV’nin aktardığına göre mitinge Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da katılacak.