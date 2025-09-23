İlçe başkanlığı için adaylığını açıklayan Seyit Dolunay Onur, partililere coşkulu bir konuşma yaparak CHP’nin bayrağını daha yükseğe taşıyacaklarını söyledi.

27 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek kongrede yarış, İrfan Ülgen’in adaylıktan çekilmesinin ardından Seyit Dolunay Onur ve Nadire Erol arasında geçecek. Her iki aday da delegelerle görüşerek destek arayışını sürdürüyor.

Geniş katılımlı basın toplantısı

Onur, 22 Eylül Pazartesi günü CHP Çeşme İlçe Örgütü binasında düzenlenen basın toplantısında adaylığını resmen açıkladı. Açıklamaya Onur’un ailesi, partililer ve CHP Çeşme İlçe Başkanı Sait Kavasoğullar ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İlçe Başkanı Kavasoğullar, yaptığı konuşmada CHP’nin iktidara karşı dimdik durduğunu vurguladı:

“Bayrağı hiçbir zaman indirmedik. Göreve gelecek arkadaşımız da bu bayrağı en yukarıda tutacaktır. Seçimler sosyal medyada kazanılmıyor; gönüllülerle, örgütle, birlik ve beraberlikle kazanılıyor. Örgütün bir arada olması, güçlenmesi gerekiyor.”

Onur’dan güçlü mesaj: “Teslim olmayacağız”

Seyit Dolunay Onur, basın toplantısında yaptığı konuşmada partililere şöyle seslendi:

“Bugün burada halkın sesi olmak, Çeşme’nin sorunlarına çözüm üretmek ve partimizi yerelde daha güçlü kılmak için toplandık. CHP Çeşme İlçe Başkanlığı’na adaylığımı açıklıyorum. Bu adaylık, yalnızca bir makam için değil, Cumhuriyet’in, özgürlüğün ve adaletin yaşaması için verilen bir mücadeledir.

Mahalle mahalle, sokak sokak, kapı kapı dolaşacağız. Halkımıza ‘CHP buradadır, yanınızdadır, asla teslim olmayacaktır’ diyeceğiz. Biz Mustafa Kemal Atatürk’ün partisiyiz; tarihimiz, baskılara boyun eğmeyenlerin tarihidir.

Kongreden sonra tüm örgütü kucaklayacak, parti içi ayrışmalara yer vermeden iktidara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Çeşme’den başlayarak bütün Türkiye’ye haykırıyoruz: Biz varız, biz buradayız, biz bu ülkenin umuduyuz. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz.”

Onur, konuşmasını partililere teşekkür ederek ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne bağlılık vurgusu yaparak sonlandırdı:

“Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi!”