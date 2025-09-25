İlçe örgütü önünde kalabalık bir partili grup tarafından karşılanan Erol, burada yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı verdi. “Çıktığımız bu yolda hepinizin gözlerindeki heyecanı görmek, bugüne kadar fark edilmemişlerin, unutulmuşların da bu yürüyüşte yer aldığını bilmek benim için büyük bir umut kaynağı oldu” diyen Erol, genç ve enerjik bir yönetimle yola çıktıklarını vurguladı. Erol, “Ülkemizin iktidarında; emeklisinden gencine, yaşlısından analarımızın dualarına kadar herkesin yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

Erol daha sonra CHP Çeşme İlçe Başkanı Sait Kavasoğulları’nı makamında ziyaret etti. Kavasoğulları, adaylık sürecinde Erol’a başarılar dileyerek, “Ben yedi yıldır bu koltukta oturuyorum. Kim kazanırsa onun arkasındayım. Delegelerimiz kime inanıyorsa, kimi istiyorlarsa onu seçeceklerdir. İkinizden hangisi seçilirse seçilsin, bu bayrağı daha yukarı taşıyacağından eminim” dedi.

Parti içindeki demokrasiye dikkat çeken Kavasoğulları, tarafsız kalacağını belirterek, “Sizlerin bugüne kadar edindiğiniz tecrübelerden ve gençliğin dinamizminden faydalanarak bu parti bayrağını daha ileri taşımak hepimizin vatan borcudur. Bunu inşallah Çeşme’den hep beraber başlatacağız” diye konuştu.

Kavasoğulları’na teşekkür ederek elini öpen Nadire Erol ise, “Bu zamana kadar Çeşme’ye kattığınız tüm değerler için çok teşekkür ederiz. Baba ocağımız her zaman baba ocağımızdır. İlçe kapımız size her zaman açıktır; bir anahtar da sizdedir, başkanım. Hakkınızı helal edin” ifadelerini kullandı.