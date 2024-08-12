CHP Çiğli Gençlik Kolları Başkanlığı seçimlerine günler kala, sosyal medyada başlayan tartışmalar gündemi sarsmış durumda. Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar ve Çiğli Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi'nin eski başkanı Taner Cömert arasında yaşanan bu tartışma, gençlik kolları seçimlerinin nasıl yönetilmesi gerektiğine dair farklı görüşleri öne çıkardı.

Taner Cömert’in çağrısı

Çiğli Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi'nin eski başkanı Taner Cömert, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, CHP Çiğli Gençlik Kolları seçiminde gençlerin kendi kararlarını kendilerinin vermesi gerektiğini vurguladı. Cömert, mevcut yöneticilerin gençlik seçimlerine müdahil olmalarının gençlerin öz güvenini zedelediğini belirtti. "Bırakın, gençlerin seçimini gençler kendileri yapsın" diyen Cömert, gençlerin kendi yeteneklerini ve güçlerini kullanarak seçimlerini yapmaları gerektiğini ifade etti.

Erkan Akar’ın yanıtı

İlçe Başkanı Erkan Akar, Cömert’in paylaşımına sosyal medyada yanıt verdi. Akar, Cömert’in partinin adını ve yapısını yanlış anladığını belirterek, “Sayın Taner Cömert, partimizin adının Cumhuriyet Halk Partisi Çiğli İlçe ‘Örgütü’ olduğunu hatırlatırım. Biz teşkilat değil, Türkiye Cumhuriyetinin kurucu partisiyiz” diye bir açıklama yaptı. Akar, Cömert’in mevcut başkanları ve yöneticileri eleştirmesinin büyük bir hata olduğunu ve partinin iç işleyişinin bu şekilde tartışılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.