Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar, Halk TV gazetecilerine yönelik gözaltı ve ifadeye çağrılma süreçlerine tepki göstererek, özgür basının susturulamayacağını belirtti.

Basın özgürlüğünün demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu vurgulayan Akar, iktidarın baskılarının arttığını ancak halkın haber alma hakkının engellenemeyeceğini ifade ederek, “Özgür basını susturmaya, muhalefeti sindirmeye çalışan iktidara karşı binler olup yürüdük! Halk TV’nin değerli gazetecileri gözaltına alındı, ifadeye çağrıldı, susturulmaya çalışıldı. Çünkü korkuyorlar! Gerçekler konuşuldukça, halkın sesi yükseldikçe baskılar da artıyor. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, halkın haber alma hakkını engelleyemezler” dedi.

"CHP olarak özgür basının yanındayız"

Başkan Akar, CHP’nin bağımsız medya ve basın emekçilerine desteğinin süreceğini belirterek, İzmir örgütü ve demokrasi güçleriyle birlikte basına yönelik baskılara karşı duracaklarını söyledi: “Cumhuriyet Halk Partisi Çiğli Örgütü olarak, İzmir örgütümüz ve emek-demokrasi güçleriyle birlikte bu karanlığa karşı yürüdük. Susmayacağız, geri adım atmayacağız! Basını susturarak ne gerçeği yok edebilirler ne de halkın iradesini teslim alabilirler. Özgür basın demek, demokrasinin nefes alması demektir ve biz bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz.”

"Karanlık korkar aydınlıktan, biz buradayız!"

İktidarın basına yönelik baskı politikalarına karşı CHP’nin ve halkın kararlı duruşunu vurgulayan Başkan Akar, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Herkes bilsin: Karanlık korkar aydınlıktan! Biz buradayız, yan yana, omuz omuza, dimdik ayaktayız! Bu ülkenin aydınlık yarınları için mücadelemiz sürecek, halkın gerçekleri öğrenmesini engellemeye çalışanlara asla boyun eğmeyeceğiz. Özgür basının sesi kısılmayacak, demokrasi mücadelemiz sürecek!”