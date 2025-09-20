CHP Çiğli İlçe Kongresi, Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Mevcut İlçe Başkanı Erkan Akar, tek aday olarak katıldığı kongrede 278 oyla yeniden başkanlık görevine seçildi. Kongrede, birlik ve beraberlik mesajları verildi, yerel gündemdeki Harmandalı Çöp Tesisi konusu da gündeme geldi.

CHP Çiğli'de Erkan Akar yeniden başkan

CHP Çiğli İlçe Kongresi, bugün Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı. Kongreye, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, CHP İzmir İl Başkan Yardımcıları Adnan Alabay ve Haydar Göktepe, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Mevcut İlçe Başkanı Erkan Akar, tek aday olarak girdiği kongrede 278 oy alarak yeniden başkan seçildi.

"Bu kongre birlik ve beraberlik kongresidir"

Kongrede konuşan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “18 aydır görev yapıyorum ve bu kongre birlik ve beraberlik kongresidir. Bu salonda ne olursa olsun, tek yumruk olarak bu ülkenin en büyük sorunlarına karşı sorumlulukla çalışacağız. Ne olursa olsun bu kongreden sonra aynı hedefe tek yumruk atacağız ve iktidarı indirmek zorundayız,” dedi. Yıldız, Çiğli için canla başla mücadele edeceğini belirtti.

Harmandalı Çöp Tesisi gündemde

Erkan Akar, adaylık konuşmasında Çiğli’nin sorunlarına değinerek, “Çiğli’nin atalarının kültürlerini taşıyan bir ilçedir. Zorluklarımız var, ama Çiğli için en büyük şansımız, belediye başkanımız Onur Emrah Yıldız’dır. Harmandalı Çöp Tesisi konusuna da değinerek, Yıldız’ın halkın yanında durarak, doğru bir duruş sergilediğini belirtti. Akar, “Halktan yana, bilimden yana bir duruş sergileyerek çözüm için elinden geleni yapacağını biliyoruz” şeklinde konuştu.

Birlik ve dayanışma mesajları verildi

Akar, konuşmasında birlik ve dayanışmanın önemini vurguladı. “Bu salonda kuracağımız sandık ve her oy, partimize vereceğimiz emekle, mücadelemizdeki yerlerimizi alacak ve Çiğli örgütünün gücünü yansıtacaktır” dedi. Ayrıca, sandıkların halkın özgür iradesinin ete kemiğe büründüğü yerler olduğunu belirterek, CHP’nin demokrasi anlayışını savundu.

Akar’ın listesi belli oldu

Erkan Akar’ın listesinde Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız da yer aldı. Yıldız, kongrede Erkan Akar’a destek vererek birlik içinde olduklarını gösterdi.