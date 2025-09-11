Eren Bigül kimdir? İzmir Balçova saldırısını neden gerçekleştirdi?

Akar’ın yanı sıra adaylık için eski Gençlik Kolları Başkanı Baransal Güler, eski Meclis Üyesi Meltem Ergün ve İzmir İl Başkanlığı Disiplin Kurulu Üyesi Erdal Taner’in isimleri de konuşulmuştu.

Edinilen bilgiye göre, Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar, mavi listenin adayı oldu. Akar’ın önümüzdeki günlerde saha çalışmalarına başlayacağı bildirildi.

Mahalle delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından CHP’de ilçe kongreleri için hazırlıklar sürüyor. Çiğli’de delege çoğunluğunu sağlayan mavi liste, adayını belirledi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) kongre takvimi işlemeye devam ederken Çiğli’de adaylık süreci netleşti. Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ve Meclis Üyesi Niyazi Arslan’ın desteklediği mavi listeden mevcut başkan Erkan Akar aday gösterildi.

