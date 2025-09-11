Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) kongre takvimi işlemeye devam ederken Çiğli’de adaylık süreci netleşti. Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ve Meclis Üyesi Niyazi Arslan’ın desteklediği mavi listeden mevcut başkan Erkan Akar aday gösterildi.
Kongre süreci ilerliyor
Mahalle delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından CHP’de ilçe kongreleri için hazırlıklar sürüyor. Çiğli’de delege çoğunluğunu sağlayan mavi liste, adayını belirledi.
Akar yeniden aday
Edinilen bilgiye göre, Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar, mavi listenin adayı oldu. Akar’ın önümüzdeki günlerde saha çalışmalarına başlayacağı bildirildi.
Diğer isimler de gündeme gelmişti
Akar’ın yanı sıra adaylık için eski Gençlik Kolları Başkanı Baransal Güler, eski Meclis Üyesi Meltem Ergün ve İzmir İl Başkanlığı Disiplin Kurulu Üyesi Erdal Taner’in isimleri de konuşulmuştu.