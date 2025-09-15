Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen CHP kurultay davasının 24 Ekim’e ertelenmesi, Borsa İstanbul’da güçlü alımları beraberinde getirdi. BIST 100 endeksi, gün içinde yüzde 4’ün üzerinde yükselerek 10.822 puanı aştı.
Endekste sert yükseliş
Küresel piyasalarda pozitif havanın sürdüğü günlerde, yurt içi yatırımcıların odağı Ankara’daki CHP kurultay davasına çevrilmişti. Siyasi belirsizliğin ertelenmesi, BIST 100 endeksinde hızlı ve güçlü alımların gelmesine yol açtı.
Saat 11.34 itibarıyla BIST 100, yüzde 4,34 primle 10.822,73 puana yükseldi. Gün içi en yüksek seviye 10.833, en düşük ise 10.264 puan olarak kaydedildi.
Geçen haftaya bakış
Borsa İstanbul, geçen haftayı yüzde 3,33 kayıpla tamamlamıştı. Bugünkü dava ertelenmesi haberi, yatırımcı güvenini artırarak endekste hızlı bir toparlanma sağladı.