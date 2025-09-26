Partide yaşanan görevden almaların ardından geçici yönetimle devam eden süreçte, ilk başkan aday adaylığını açıklayan isim iş insanı Altan Kemerci oldu.

CHP Genel Merkezi tarafından Genel Başkan Özgür Özel'in talimatlarıyla geçtiğimiz günlerde bazı usulsüzlükler nedeniyle görevden alınan ilçe başkanı ve yönetiminin ardından, geçici başkanlığı İsmet Bozkurt üstlenmişti. Efeler'de delegelerin oylarıyla başlayacak olan yarış öncesinde dört başkan aday adayı belirlenmişti ve Altan Kemerci, adaylığını açıklayan ilk isim oldu.

İş insanı Altan Kemerci, CHP Efeler İlçe Başkanlığı için adaylığını şu ifadelerle yer verdi; 1995 yılından beri partinin bir neferi olduğunu belirten Kemerci, siyasi tecrübesinin altını çizdi. Bu kapsamda, 2013–2017 yılları arasında Efeler İlçe Yönetiminde ve 2019–2023 yılları arasında Efeler Belediye Meclisi üyeliğinde görev yaptığını ifade etti.

Kemerci, adaylık gerekçesini açıklarken, "Hak, hukuk ve adalet yolunda örgütümüzün sesi olmak için adayım. Ayrıştıran değil, birleştiren bir anlayışla, halkın yanında siyaset yapmak için yola çıktım” dedi.

Seçilmesi durumunda Kızılca ve Yılmaz köylülerinin, esnafın, emeklinin ve işçilerin yanında olacağını vurgulayan Kemerci, CHP'nin Efeler'de güçlü bir dayanışma ve direniş örgütlenmesi kurması gerektiğine inandığını belirtti.

Törende konuşan CHP Efeler Geçici İlçe Başkanı İsmet Bozkurt ise mevcut iktidarı eleştirdi. Yoksulluk, yolsuzluk ve iktidarın gündem değiştirme çabalarının artık toplum tarafından fark edildiğini vurguladı. Bozkurt, hukuki dayanaktan yoksun kararlar ve "gece operasyonları" ile belediyeleri geri alma girişimlerine karşı dik duracaklarını belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu selamlayan Bozkurt, mücadelelerinin başlangıcını 2 Ekim 2025 Perşembe günü saat 12.30'da yapacakları basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuracaklarını açıkladı.