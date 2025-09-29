CHP İzmir örgütünde 30 ilçe başkanlığı seçimleri tamamlandı. İzmir’in 30 ilçesinde yalnızca Efes Selçuk’ta hem belediye başkanlığı hem de ilçe başkanlığı kadınlardan oluşuyor. İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu ikinci kez güven tazeledi.



Kadınların liderliği ilçeye örnek oluyor

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ile birlikte CHP Efes Selçuk İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, ilçeyi çağdaş ve katılımcı bir yönetim modeliyle yönetiyor. Bu durum, İzmir’in yanı sıra Türkiye’ye de örnek teşkil ediyor.

Kent konseyi de kadın yönetiminde

Efes Selçuk’ta kadınların yönetimde aktif ve görünür olduğu bir diğer alan ise kent konseyi. Güllü Kartal, son seçimlerde Selçuk Kent Konseyi Başkanı seçilerek ilçedeki kadın temsiline güç kattı.

İlçe başkanından mesaj

CHP Efes Selçuk İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, kadınların siyasette yalnızca konuşan değil, karar veren ve yöneten bireyler olduğunu vurguladı:

“Filiz Başkanımızla birlikte ilk günden bu yana yan yana, omuz omuza çalışmaya devam ediyoruz. 30 ilçede tek hem belediye başkanının hem de ilçe başkanının kadın olmasının verdiği gururla ilçemizi ve partimizi daha güçlü adımlarla en üst seviyeye çıkaracağız.”

Efes Selçuk, kadın yönetiminin sağladığı bu güçlü temsille siyasette örnek bir model sunuyor.