CHP'de erken seçim olasılığı üzerine politika geliştirme süreci hız kazandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Bence 1,5 yıl sonra erken seçim olur" açıklamasının ardından partinin üst düzey yöneticileri harekete geçti. "CHP, Türkiye’yi nasıl yönetecek” sorusu etrafında yoğunlaşan kampanya süreci başlatıldı.

Yarın Gebze'de gerçekleşecek mitinglerin seçim atmosferinde geçmesi planlanıyor. BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, CHP'nin gölge bakanları ile hükümet yetkilileri arasındaki görüşmelerin ardından yapılan açıklamalarda, CHP'nin popülist söylemlerle suçlanmasının erken seçimi kaçınılmaz hale getirdiği belirtildi.

CHP kurmayları, ekonomik krizin etkilerinin her geçen gün arttığını ve hükümetin asgari ücretle ilgili eleştirilerini "popülist söylemler" olarak nitelendirdiğini ifade etti. CHP yetkilileri, "Biz 'Asgari ücretli geçinemiyor' diyoruz, onlar ise 'Popülist söylemler bunlar' diyor. Müzakere ile sonuç alamadığımız her alanda sahada olacağız" dedi.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nden önce seçmene, “İktidara sarı kart gösterin, erken seçim istemeyeceğiz” dediklerini anımsatan parti yönetimi, “Buna göre hareket ettik. Erken seçim istemediğimiz yönündeki yorumlar bundan kaynaklanıyordu. Ancak şu an görünen tablo, erken seçimin kaçınılmaz olduğudur” diye konuştu.

CHP yönetimi, “Krizin faturası yine vatandaşa çıkarılacak. İnsanlar kriz altında ezildikçe seçim isteyecek” ifadelerini kullandı. Sokağın erken seçim talebine yönelik ellerinde istatistiki bir ölçüm olmadığını ifade eden parti yönetimi, tematik mitinglerdeki atmosferin ve sokağın sesinin ise “Seçim şart” dediğini anlattı.

"Yarın seçim olacakmış gibi..."

CHP İl Danışma Kurulu toplantılarında da ağırlıklı gündemin erken seçim olduğu bildirildi. CHP örgütlerinin, “Yarın seçim olacakmış gibi” çalıştığı, il danışma kurullarının da sokağa dönük politikalar ürettiği dile getirildi. CHP Genel Merkezi’nin erken seçim politikalarının parti tabanında tutarlı bulunduğu savunuldu.

Kampanya filmleri

"CHP Türkiye’yi nasıl yönetecek?" sorusunun yanıtlanacağı kampanya kapsamında ekonomi, eğitim, sağlık ve adalet gibi temel alanlardan sorumlu genel başkan yardımcılarının, “CHP’nin yol haritasını” anlatan çalışmalar gerçekleştireceği vurgulandı. Bu amaçla kampanya filmleri de hazırlanacak.

Erken seçim gündemi ne?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçime ilişkin sözlerinin doğru anlaşılmadığını ifade ederek, “Erdoğan 5 yıllığına seçildi ama bence 1.5 yıl sonra erken seçim olur” dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün grup toplantısında yaptığı "normalleşme" çıkışına ilişkin olarak da, Özel, “Ben iktidarı normalleştirme peşinde değilim. Ben MHP olmasa da AKP olmasa da normalleşirim. Benim derdim onların seçmenleriyle normalleşmek” ifadelerini kullandı.

Erken seçim için “Bence 1.5 yıl sonra erken seçim olur” tahmininde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün sözlerine açıklık getirdi; “İktidar istemeden teknik açıdan erken seçim mümkün değil” dedi. CHP lideri, “Ancak siyasi olarak da erken seçime direnebilmenin belli şartları var” notunu düştü. Özel, “İstiyor muyum? Valla gelecek hafta olsun istiyorum erken seçim” diye ekledi.

Özel, erken seçim için 360 oy gerektiğini belirterek, "Şartlar böyle giderse önümüzdeki yıl bugünlerde erken seçim talebini dillendiririz. Tam iki seçim ortasında 2.5. yılda kendisine kaçamayacağı bir teklif sunarız." ifadelerini kullandı.