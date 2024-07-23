EGE TV’yle ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP eski Milletvekili ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay, "Geçmişte çok güzel günler oldu Ege ve İzmir basının, Türkiye medyasını zorlayan ve yine Türkiye medyasına kadro gönderen oldu. İnanıyorum, yine o potansiyel var İzmir’de. Önemli olan o potansiyeli de gün ışığına çıkarmaktır. Toprağın bereketi yetmiyor, tohum atmak gerekiyor" dedi.

CHP eski Milletvekili ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay, 3. Dikili Kitap Günleri fuarında kanalımız EGE TV’ye ilişkin özel açıklamalarda bulundu. Ege ismini duyduğu her yerde heyecanlandığını aktaran Balbay, “Şunu çok aramızda söylemiş olayım, içinde ‘Ege’ geçen her şey beni ayrıca heyecanlandırıyor. O nedenle çok sevindim. Ege, toprağının bereketi, insanın güzelliği kadar iyi bir medyayı da hak ediyor. Kendine dair bir medyayı da hak ediyor. Geçmişte çok güzel günler oldu Ege ve İzmir basının, Türkiye medyasını zorlayan ve yine Türkiye medyasına kadro gönderen oldu. İnanıyorum, yine o potansiyel var İzmir’de. Önemli olan o potansiyeli de gün ışığına çıkarmaktır. Toprağın bereketi yetmiyor, tohum atmak gerekiyor. Bakmak yetmiyor, ne zaman o toprağı hasat etmek gerektiğini de bilmen gerekiyor. Diyeceğim o ki Ege TV’nin kurulmasına çok sevindim. İnsan kapanınca ‘bitti’ endişesi yarattı bizde. Bugün yeniden faaliyete geçmesi beni de çok sevindirdi. Batıların ‘sürdürebilirlik’ diye sık sık söylediği bir cümle var. Devamında biraz zorlanma olur. Ege TV’nin ise bu zorluğu yaşamamasını diliyorum. Türkiye’yi etkileyip ülkemize ses getiren bir yayın yapılmasını diliyorum” diye konuştu.

Bu kadro üzüm salkımı doğurur

Yazar Balbay, “Bu kadroyla gençler daha iyi seviyelere sürükler, etrafını toparlar. Ve bu kadro üzüm salkımı doğurur. Alaşehir üzümü gibi dolu bir salkım ve bereketli olmasını diliyorum. Bir elin nesi var, iki sesi var derler; o kadro bir araya geldiğinde daha güçlü ve gür bir sesle medyada iyi işler başaracaklarına inanıyorum. Ben açık davet sayıyorum ve mutlaka geleceğimi bildirmek isterim” ifadelerini kullandı.