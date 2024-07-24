Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, sokak hayvanlarına yönelik kanun tasarısına tepki gösterdiği bir eylemde yaptığı açıklamalar nedeniyle 'Kanunlara uymamaya tahrik' suçlamasıyla soruşturma altında. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalaz hakkında soruşturma başlattı.

Hamamyolu Caddesi'nde tepki eylemi

Geçtiğimiz günlerde Hamamyolu Caddesi'nde düzenlenen eylemde, sokak hayvanlarına yönelik kanun tasarısına karşı çıkan CHP İl Başkanı Talat Yalaz, Gezi Parkı eylemlerini örnek göstererek sert açıklamalarda bulundu. Yalaz, "İki tane ağaç kesildi diye sokakları gümbür gümbür titrettiysek can dostlarımıza dokunurlarsa aynı şekilde mücadelemizi vereceğiz. Direne direne kazanacağız. Eğer bu yasayı geçirirlerse tarihi bir direnişe hazır olsunlar" ifadelerini kullandı.

Savcılık harekete geçecek

Yalaz'ın açıklamaları, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı ve tepki topladı. Bu gelişmelerin ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalaz hakkında 'Kanunlara uymamaya tahrik' suçlamasıyla soruşturma başlattı. Yalaz'ın yarın öğle saatlerinde Eskişehir Adliyesi'ne giderek savcılığa ifade vermesi bekleniyor.