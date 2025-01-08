5 Ocak 2025 Pazar günü yapılan olağanüstü kongrede CHP Foça İlçe Başkanı seçilen Kenan Düzgün ve yeni yönetim kurulu, İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatalarını teslim alarak resmen göreve başladı. Parti binasında düzenlenen törenle devir teslim gerçekleşirken, Kenan Düzgün’ün liderliğinde yeni bir dönem başladı.

Foça’da mazbata heyecanı

Kenan Düzgün ve 12 kişilik yönetim kurulu üyeleri, Hükümet Konağı önünde bir araya geldikten sonra İlçe Seçim Kurulu’na giderek mazbatalarını teslim aldı. Daha sonra parti binasında gerçekleşen sade bir törenle geçici heyet Başkan Ayla Aksoy’dan görevi devraldılar.

Törende, Kenan Düzgün, Ayla Aksoy ve ekibine teşekkür ederek şunları söyledi: “Bugüne kadar yaptıkları çalışmalar için minnettarız. Aldığımız bu bayrağı daha da ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız.” Devir teslim töreni çiçek takdimi ve alkışlarla tamamlandı.

“Ya geçim ya seçim”

Mazbata tesliminin ardından konuşan Kenan Düzgün, ülke gündeminin hızlı değiştiğine dikkat çekerek, geçim sıkıntısının büyük bir sorun haline geldiğini vurguladı. Düzgün, CHP’nin iktidarı için gece gündüz çalışacaklarını belirtti ve şu ifadeleri kullandı: “Bugün mazbatalarımızı aldık ve çalışmaya başladık. Genel Başkanımızın dediği gibi, ya geçim ya seçim. Bu sözü rehber edindik. Belediye Başkanımız Saniye Bora Fıçı’nın yanında olacağız, onun işini kolaylaştırmak için her türlü desteği sağlayacağız. Gençlerimiz, kadınlarımız ve tecrübeli kadrolarımızla birlikte, bu rüzgarı Foça’dan İzmir’e ve tüm Türkiye’ye yayacağız.”