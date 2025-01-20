CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alındı. Aydın’ın, CHP Gençlik Kolları'nın resmi X (Twitter) hesabından, İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik yaptığı paylaşımın ardından gözaltına alındığı öğrenildi.

Ümit Özdağ’dan sert açıklama: “Öcalan İmralı’dan çıkamayacak!” Ümit Özdağ’dan sert açıklama: “Öcalan İmralı’dan çıkamayacak!”

Evinde arama yapıldı

Aydın’ın gözaltına alınmasının ardından, evinde de arama yapıldığı belirtildi. Gözaltı işlemi, Aydın’ın İstanbul'da bulunan Çağlayan Adliyesi'ne götürülmesiyle devam etti.

Kaynak: HABER MERKEZİ