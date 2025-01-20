CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alındı. Aydın’ın, CHP Gençlik Kolları'nın resmi X (Twitter) hesabından, İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik yaptığı paylaşımın ardından gözaltına alındığı öğrenildi.
Evinde arama yapıldı
Aydın’ın gözaltına alınmasının ardından, evinde de arama yapıldığı belirtildi. Gözaltı işlemi, Aydın’ın İstanbul'da bulunan Çağlayan Adliyesi'ne götürülmesiyle devam etti.
Kaynak: HABER MERKEZİ