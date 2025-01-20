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Aydın’ın gözaltına alınmasının ardından, evinde de arama yapıldığı belirtildi. Gözaltı işlemi, Aydın’ın İstanbul'da bulunan Çağlayan Adliyesi'ne götürülmesiyle devam etti.

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın , İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alındı. Aydın’ın, CHP Gençlik Kolları'nın resmi X (Twitter) hesabından, İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik yaptığı paylaşımın ardından gözaltına alındığı öğrenildi.

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