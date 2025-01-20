Cem Aydın, 1997 doğumlu bir siyasetçidir ve şu an Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevini yürütmektedir. Lise eğitimini Beylikdüzü Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi’nde tamamlayan Aydın, 2019 yılında İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Hâlâ Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü’nde eğitimine devam etmektedir.

Siyasi kariyerine 15 yaşında başladı

Cem Aydın’ın siyasi hayatı, henüz 15 yaşında iken CHP’nin lise örgütlenmesinde görev alarak başladı. Daha sonra sırasıyla Lise Komisyonu Başkanlığı, CHP Beylikdüzü Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği ve CHP Beylikdüzü Gençlik Kolları Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulundu.

Aydın ayrıca, Boğaziçi Avrupa Siyaset Okulu'nun 2019 mezunlarından olup, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Elele Yaşam Derneği ve Evimiz Beylikdüzü Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak yer aldı. 2016-2018 yılları arasında ise Beylikdüzü Spor Kulübü Disiplin Kurulu üyeliği yaptı.

Cem Aydın neden gözaltına alındı?

Cem Aydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında attığı bir tweet nedeniyle gözaltına alındı. Başsavcılığın açıklamasına göre, Aydın’a yönelik kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Aydın, ifade vermek üzere polis nezaretinde adliyeye götürüldü.