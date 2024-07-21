Asgari ücret 25 bin TL olacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "En düşük emekli maaşını asgari ücret yapsınlar, vallahi de billahi de söz veriyorum. Basın toplantısı yapacağım. Hiç eleştirmeyeceğim. Tayyip Bey'e teşekkür edeceğim." dedi.

Kasımpaşa'daki Beyoğlu'ndaki Emekli Evi'nde konuşan Özel, emeklilerin kendisine İlçe Belediye Başkanı İnan Güney için teşekkür ettiklerini söyledi.

Partiye uzun yıllar hizmet etmiş birinin belediye başkanı olduğunu dile getiren Özel, İnan Güney'in, Gezi döneminde Beyoğlu İlçe Başkanı olduğunu, Gezi Davası'ndan tutuklu arkadaşlarını Gezi ruhunu sahiplenerek, selamladığını kaydetti.

"Bugün en düşük emekli maaşının 25 bin lira olması gerekiyor"

Özel, göreve geldiklerinden itibaren emeklilerle ilgili projelere ağırlıklar verdiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Şimdi rahat edecekleri günler geldiğinde tarihin en büyük ekonomik krizi karşısında, onlara sahip çıkması gereken devlet, onları bu krizle baş başa bırakıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi, ilk iktidara geldiğinde bir emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Yani hiç dokunmasalar, bugünkü düşük asgari ücreti, 1,5 asgari ücret olarak uygulasalar, bugün en düşük emekli maaşının 25 bin lira olması gerekiyor. Bugün sözde zam yaptılar, emekli maaşı 12 bin 500 lira oldu. 25 bin lira olması gereken emekli maaşı 12 bin 500 lira. İstanbul Planlama Ajansı bir çalışma yaptı. İstanbul'da bir emekli en az ne kadara geçinebilir, rahat ekmek, keyif sürmek gibi değil. Aç kalmamak ve sokakta kalmamak için 25 bin lira hesabını onlar da bulmuş. Ama AK Parti geldi, 'Emekliyi enflasyona ezdirmeyeceğim, enflasyon hesabına göre zam vereceğim.' dedi, geldiğinde 1,5 asgari ücret olan en düşük emekli maaşı bugün 0,6 asgari ücret. 26 bin lira olacakken 12 bin 500 lira noktasına geldi."

Cepten en az 5 çeyrek altın gitti

CHP Genel Başkanı Özel, 10 bin lira emekli maaşına isyan ettiklerini ve çok az dediklerini dile getirdi.

10 bin liraya ocak ayında 25 kilo dana kıyma alındığını belirten Özel, "Bugün yaptıkları 12 bin 500 lirayla 20 kilo dana kıyma alıyor. Yani bugün zam yapmıyorlar, Ocak'tan buraya emeklinin mutfağından 5 kilo dana kıyma çalıyorlar. Bugün Ocak'tan buraya satın alma gücüyle 5 kilo dana kıyma, yani yaklaşık 3 bin lira daha eksilmiş maaş. Bugünkü 12 bin 500 lira, ocaktaki 10 bin lira değil, ocaktaki 9 bin lira ve 6 ay daha önümüzde ezilecek, zayıflayacak, alım gücü düşecek bir süreç var." diye konuştu.

Emekliler AK Parti iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşıyla 8 çeyrek altın aldığını savunan Özel, bugün emekli maaşıyla 3 çeyrek altın alınmadığını, cepten en az 5 çeyrek altının gittiğini iddia etti.

Özel, 5 çeyrek altını seçim sandığında kaybettiklerini dile getirerek, emekli maaşlarına yönelik İstanbul'da 110 bin kişinin katılımıyla bir eylem düzenlediklerini anımsattı.

Emekli Halk Kart uygulaması

"Yine gitmiş sefalet ücreti veriyor. Böyle geçim olur mu? Geçim olmazsa ne olur? Geçim olmazsa seçim olur." ifadelerini kullanan Özel, Türkiye'de 411 CHP'li belediyenin emekliler için "Emekli Halk Kart" uygulamasına geçeceğini anlattı.

Özel, hizmete alacakları bu kartla CHP hizmetlerinin ortaklaştırılacağını, emeklilerin yükünün hafifleyeceğini vurgulayarak, bu kartın emeklileri hayat pahalılığından kurtarmayacağını, böyle bir yükün altından belediye gücüyle kalkmanın mümkün olmadığını ancak emeklileri rahatlatacağını bildirdi.

Asgari ücret 25 bin TL olacak

İktidara gelmeleri halinde ilk 2 ay içerisinde emekli maaşını asgari ücret düzeyine eriştireceklerini, 2 yıl içerisinde ise en düşük emekli maaşını 1,5 asgari ücret düzeyine çıkaracaklarını kaydeden Özel, şöyle konuştu:

"Bu derdin, tasanın sona ereceği yer seçim sandığından başkası değildir. En düşük emekli maaşını asgari ücret yapsınlar, vallahi de billahi de söz veriyorum. Basın toplantısı yapacağım. Hiç eleştirmeyeceğim. Tayyip Bey'e teşekkür edeceğim, 'Bu emeklinin sesini duydun, hiç olmazsa bir asgari ücret verdin.' diye. Her elime mikrofon aldığımda diyeceğim, 'Recep Tayyip Erdoğan emeklilere asgari ücret vermiştir, seslerini duymuştur.' Sen emekliye zammı ver, teşekkürü al. Emekliye geçim yoksa senin karşında seçim var."

Özgür Özel, asgari ücretin 25 bin liraya, en düşük emekli maaşının da asgari ücrete çıkarılmasıyla çay ve buğday taban fiyatlarının yükseltilmesi halinde erken seçim demeyeceğini vurguladı.

Emekliler için "İntibak Yasası"nın çıkarılıp, yaşanan hak mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğinin altını çizen Özel, "Partimizi 47 yıl sonra birinci parti yaptık. Durmadan çalışıyoruz. CHP yapılacak ilk genel seçimlerde, son seçimlerde olduğu gibi yine birinci parti çıkacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi yeniden iktidar olacak." diye konuştu.

Programa, CHP İstanbul Milletvekilleri Yunus Emre ve Yüksel Mansur Kılınç, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Konuşmasının ardından emeklilerle bir süre sohbet eden Özel, Belediye Başkanı Güney'in doğum günü için pasta kesti.