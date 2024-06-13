Bunlar da ilginizi çekebilir

Törenin ardından Toprak'ın cenazesi defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Helallik alınması ve okunan duaların ardından Özel ve İmamoğlu, Toprak'ın tabutuna omuz verdi.

Zeytinburnu'ndaki Erikli Baba Cemevi ve Eğitim ve Kültür Vakfı'nda düzenlenen törene katılan Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

Edirne'de sınır hattında çıkan yangında 90 dekar tarım ve meralık alan zarar gördü

Edirne'de sınır hattında çıkan yangında 90 dekar tarım ve meralık alan zarar gördü

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.