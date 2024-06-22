MALATYA (AA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz Türkiye'nin normal ülke olarak, hukuka, kurallara, ahlaka, vicdana sahip olarak yönetilmesini istiyoruz." dedi.



Özel, Yazıhan Belediyesi önünde bekleyen vatandaşlara yönelik yaptığı konuşmada, Malatya'da olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan yangına ilişkin konuşan Özel, şunları söyledi:

"Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınları sürüyor. Bayramda bizler evlerimizde otururken bu belediyelerin, kahraman itfaiyecilerin hatta bütün personelleri yine Orman Müdürlüklerinin çalışanları çok önemli mücadeleler veriyorlar. Ancak Türkiye'nin orman varlıklarının bu kadar kolay kaybedilmesine, 2024 yılının teknolojisine, imkanlarına rağmen bu kadar ciddi zorluklara, bu kadar ciddi hatalara dönüp bakmak gerekiyor. Orman yangınları konusunda bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün yapıcı yol gösterici önerilerimizle birlikte önümüzdeki hafta Meclis'te gündeme getireceğiz. Bu konuda Meclis komisyonu kurulmasını sağlayıp akademisyenleriyle, yerel yöneticileriyle, afet yönetimde yetkin isimlerle dünyanın dört bir tarafına bakarak bu memleketin ormanlarının korunması için bu meseleye artık Türkiye Büyük Millet Meclisinin el koyması gerekmektedir. Buradan Türkiye'ye ilan ediyoruz, bu orman yangınlarına bu milletin vekilleri ya 'dur' diyecek, ya 'dur' diyecek bunun için çalışacağız."

Kayısının ve üreticinin hakkını aramak için ne gerekiyorsa onu yapacaklarını ifade eden Özel, Malatya'nın iyi günlerinde de kötü günlerinde de yanlarında olduklarını belirtti.



Özel, pazartesi günü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşeceklerini ve vergi konusundaki taleplerini ileteceklerini kaydetti.

Türkiye'de siyasette normalleşme istediklerini ifade eden Özel, "Biz Türkiye'nin normal ülke olarak, hukuka, kurallara, ahlaka, vicdana sahip olarak yönetilmesini istiyoruz. Bunun için el uzattık, hukuka uyarsanız ne ala. Sopaya sarılanla normalleşme olmaz. Kanuna uyarsanız ne ala, Anayasayı çiğneyenle normalleşme olmaz. İsteyen gelir normalleşir hep birlikte doğru işler yaparız ama hukuktan sapanın, vicdandan sapanın, ahlaktan sapanın olduğu yerde biz olmayız." ifadelerini kullandı.

Özel, beraberindeki genel başkan yardıcımları, milletvekilleri ile Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer'i ziyaret etti.

