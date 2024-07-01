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Daha sonra ilçeden ayrılan Özgür Özel'e ziyaretlerinde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve partililer eşlik etti.

Partisine yeni üye olanlara rozet takan Özel, beraberindekilerle Bodrum Belediyesine geçerek Başkan Tamer Mandalinci ile görüştü.

Vatandaşlarla selamlaşan Özgür Özel, beraberindekilerle Bodrum İskele Meydanı'ndan yürüyerek partisinin ilçe teşkilatını ziyaret etti.

Bodrum Limanı'na yanaşan deniz otobüsünden inen Özel, iskelede yoğun kalabalık tarafından karşılandı.

MUĞLA (AA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel , Aydın ve Muğla büyükşehir belediyelerinin işbirliğiyle hayata geçirilen "Didim- Bodrum -Turgutreis Deniz Otobüsü Seferleri"nin açılışının ardından Didim'den Bodrum'a düzenlenen ilk tura katıldı.

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