ERZİNCAN (AA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başbağlar katliamına ilişkin "Başbağlar rastgele seçilmiş bir yer değildi. Eylemin biçimi, sayısı asla rastgele değildi. 2 gün önce Sivas'ta Madımak Otel'de canlar yanmıştı. (Katledilenler) Önce 31, sonra 33'e çıkacaktı o rakam." dedi.

Özgür Özel, Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 31 yıl önce teröristlerce katledilen 33 sivil için köy meydanındaki Kültür Evi önünde gerçekleştirilen anma töreninde yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Bugün anma programından önce şahit olduğu Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile bir gazi arasındaki diyalogdan bahseden Özel, şöyle konuştu:

"Bir gazimiz, ev sahibi olmanın verdiği heyecanla geldi, protokole çay dağıtıyordu. Sayın Valim ayağa kalktı, zorla elinden aldı, götürdü ve dedi ki 'gazi çay dağıtır mı hiç'. Gazi bu milletin devletine duyduğu sevgiyi ifade ediyordu, Sayın Vali de bu devletin, devlet adamlarının milletine ve gazilerine, şehitlerine, onların ailelerine gösterilmesi gereken saygıyı, devletin kibir değil, alçak gönüllük olduğunu gösteriyordu. İkisine de yürekten teşekkür ediyorum."

Özel, Bağbaşlar'da 5 Temmuz 1993'te yaşan katliamla ilgili şunları kaydetti:

"5 Temmuz günü birileri aldıkları talimatla aslında bir pusu kurdular. Beklediler ki köyün erkekleri camide toplansın. Akşam namazını takiben camiye giden, namazdan çıkanları aldılar, getirdiler ve 28'ini köyün meydanında katlettiler. Köyü ateşe verdiler, yaktılar, 5 canımızı da orada aldılar ve 33 şehidimizi, bizim yüreğimizi yakarak tarih önünde hepimize emanet ettiler. Öyle Başbağlar rastgele seçilmiş bir yer değildi. Eylemin biçimi, sayısı asla rastgele değildi. İki gün önce Sivas'ta Madımak Otel'de canlar yanmıştı. (Katledilenler) Önce 31, sonra 33'e çıkacaktı o rakam. Onlar sema durmaya gelmişlerdi, inançlarına göre bir ibadeti yerine getiriyorlardı. Birileri onları katletti, güya ona misilleme bu sefer cami çıkışında, yakın sayıda vatandaş, sonrada yakılarak 5 kişi yine 33 kişi hayatını kaybetti."

- "Alevilerle Sünniler kardeştir, Türklerle Kürtler kardeştir. Buna kastedenler de kalleştir"

Eylemi yapanların amacından bahseden Özel, "Hesap, bu ülkede mezhep kavgası çıkarmak. Terör örgütü ki hepimizin birliğine, beraberliğine kastetmiş o terör örgütü ya da o terör örgütünü kullanan başka güçler, 'mezhep kavgası, mezhep savaşı çıkarır mıyız' diye niyetlendiler. Bu büyük acıya rağmen iki tarafın da acılarını yüreklerine gömen, birbirlerini seven, vatanını seven insanları bütün dünyaya bir büyük insanlık dramından nasıl bir insanca mesaj, nasıl bir kardeşlik, birlik beraberlik çıkarılır, onu gösterdiler. O gün o acılarında bu mezhep kavgasına yönelmeyenlerin verdiği mesajı, bugün bir kez de buradan ifade etmek isterim ki, Türkiye Cumhuriyeti'nde Alevilerle Sünniler kardeştir, Türklerle Kürtler kardeştir. Buna kastedenler de kalleştir." ifadelerini kullandı.

Özel, olayla ilgili açılan davanın sonuçsuz kalmasının, o günlerde 25 kilometre öteden 14 saatte buraya ulaşılabilmesinin ve yarattığı büyük travmanın halen daha yüreklerin soğumamasına sebebiyet verdiğini belirtti.

Başbağlar davasının aynı Madımak gibi zaman aşımına uğradığını söyleyen Özel, "Bunu kabul etmiyoruz çünkü böyle suçlar, insanlığa karşı işlenen suçlardır ve insanlığa karşı işlenen suçların zaman aşımı olmaz, affı olmaz. Dava 2019'da bir kez daha açıldı ama yine bütün sanıklar firari. Biz bu davanın sanıkların gıyabında da olsa bir insan suçu, insanlığa karşı işlenmiş suç olarak nitelendirilmesini, her türlü zaman aşımından, her türlü ceza indiriminden, her türlü aftan muaf olmasının sağlanmasını, geleceğe yönelik olarak da önemsiyoruz." şeklinde konuştu.

- "Bu acıları unutturmamaya devam edeceğiz"

Özel, 15 Temmuz'da Saraybosna'da olacağını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Geçen devlet günlerinde orada olduğumda Aliya İzzetbegoviç'in mezarının başındaydım. Duamızı okuduk ve Aliya İzzetbegoviç'in o muhteşem öğüdünü, vasiyetini tekrar ettik. Diyor ki 'Unutulan katliamlar tekrarlanır'. Biz bugün Başbağlar'a gelirken 31. yılındaki bir acıyla değil, birinci yıldaki acıyı hissederek, birinci yılda ne kadar yüreğimiz yanıyorsa, yüreğimiz o kadar yanarak geldik. İki gün önce Sivas'taydık. Orada o acıyı hissettik. İki gün sonra buradayız. Üstünden ne kadar zaman geçerse geçsin, mutlaka ve mutlaka bu acıları unutturmamaya, hayatını kaybedenlerin manevi huzurlarında onlara rahmet dilemeye, geride bize bıraktıkları emanetlere sahip çıkmaya, gazilerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Önceleri zorlu kara yolculuğu ile Başbağlar'a geldiğini hatırlatan Özel, bugün helikopter ile geldiğini ve gördüğü manzara karşısında, Başbağlar'ın dağların, vadilerin arasında şirin bir köy olduğunu söyledi.

- "İliç Komisyonunun gayretlerini, mücadelelerini önemsiyoruz"

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün olayla ilgili araştırma komisyonu kurulmasını teklif ettiğine değinen Özel, şunları kaydetti:

"Bence biz bu teklifi yenileyelim. Partiler arası diyalogla nasıl birçok komisyonu, Soma'da ya da hekime karşı şiddet için, bu sefer İliç'te kurduysak, bu Başbağlar'ın acısının araştırılması, hiç olmazsa tarih önünde, Gazi Meclis'in dokümanlarına bu konuda bir çabanın da nakşedilmesi için biz bunu grup başkan vekillerimizden rica edelim ve kendileri diğer parti gruplarıyla görüşsünler. Bu komisyonu da ivedilikle kuralım. İliç Komisyonu'nun gayretlerini, mücadelelerini önemsiyoruz. Yapılacak madencilik faaliyetlerinin, insan sağlığını, çevreyi önemsemesini, bu konuda ÇED raporları konusunda, diğer konularda varsa ihmaller üzerine cesaretle gidilmesini önemsiyoruz."

Özel, Vali Hamza Aydoğu'nun konuşmasında İliç'teki olay süreciyle ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a teşekkür ettiğini hatırlatarak, "Sayın valimiz sayın bakana teşekkür etti. Ben de sayın bakana eğer devletin valisi, milletin kendisi, bakandan razıysa, ben de razıyım. Olimpiyatlarda Busenaz, Çin'de şampiyon oldu ve dedi ki 'Bakanımız bizi hiç yalnız bırakmıyor'. Ertesi gün çıktım basın toplantısında ilk teşekkürü bakana ettim. Milli futbolcu bakandan razıysa, ben de razıyım. Köylü, kaymakam, vali, herkes eğer diyorsa ki bizi yalnız bırakmadı, o bakandan biz de razıyız. Siyaset gerektiğinde mücadele etmek, gerektiğinde münakaşa etmek, gerektiğinde millet için kavga etmek ama üzerine düştüğünde de teşekkür etmek, nezaket göstermektir. Bunu ifade etmek isterim." dedi.