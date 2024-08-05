"Devletçilik okunu yeşil ve mor yapacağız"
Özel, CHP'nin logosundaki devletçilik okunun rengini değiştirme planını şu sözlerle açıkladı:
- "Devletçilik okunun yarısını yeşile, diğer yarısını mora boyayacağız."
Çevre ve eşitlik vurgusu
Bu değişikliğin çevre ve kadın-erkek eşitliğine vurgu yapacağını belirten Özel, şunları söyledi:
- "CHP’nin oklarının en ortasındaki devletçilik okunu, çevreci, doğa dostu ve sürdürülebilir kalkınmaya inanan projelerle ve kadın erkek eşitliğine yönelik tutumumuzla şekillendireceğiz. Eşit temsili bu partiye ve bu ülkeye biz getireceğiz."
Özgür Özel’in bu açıklamaları, CHP’nin politikalarında ve parti logosunda yapılacak yeniliklerin sinyalini veriyor.
İşte Özgür Özel'in o konuşması;
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Devletçilik okunun yarısını yeşile, yarısını mora boyayacağız. pic.twitter.com/HqQavPotNq— Ekol TV (@ekoltvv) August 5, 2024
Kaynak: HABER MERKEZİ