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İşte Özgür Özel'in o konuşması;

Özgür Özel’in bu açıklamaları, CHP’nin politika larında ve parti logosunda yapılacak yeniliklerin sinyalini veriyor.

Bu değişikliğin çevre ve kadın-erkek eşitliğine vurgu yapacağını belirten Özel, şunları söyledi:

Özel, CHP'nin logosundaki devletçilik okunun rengini değiştirme planını şu sözlerle açıkladı:

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