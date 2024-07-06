Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 663. Tarihi Kırkpınar Güreşleri Festivali için Edirne’ye geliyor. CHP Keşan İlçe Başkanlığı 7 Temmuz 2024 Pazar Günü Edirne’ye gelecek Genel Başkan Özgür Özel’i karşılamak için Keşan’dan otobüs kaldıracak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Genel Başkan Özel, 7 Temmuz 2024 Pazar günü saat 13.00’te Edirne’ye gelerek önce CHP Edirne İl ve Merkez İlçe Başkanlıklarını ziyaret edecek sonra Kırkpınar güreşleri finalini seyretmek için Sarayiçi’ne geçecek.

CHP Keşan İlçe Başkanlığından konu ile ilgili olarak üyelere şu açıklama yapıldı: “Değerli üyelerimiz, 7 Temmuz Pazar günü genel başkanımız sayın Özgür Özel’i karşılamak ve ardından Kırkpınar finalini hep birlikte izlemek üzere Edirne’ye otobüs kaldırıyoruz. Katılmak isteyen üyelerimizin yönetim kurulu üyemiz Esen Şentürk’e 0537 457 22 62 numaralı telefondan ulaşarak isim yazdırmaları önemle rica olunur.”