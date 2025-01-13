Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin MYK toplantısının ardından İstanbul'a gitme kararı aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün CHP Genel Merkezi'nde kurmaylarıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınma sürecini takip etmek için İstanbul'a gitme kararı aldı.

BirGün'ün haberine göre, CHP lideri Özgür Özel, MYK toplantısında iktidarın CHP'li belediyelere yönelik tutumunun 'itibarsızlaştırmak' amacı taşıdığını belirterek 'birlikte, kavgasız, kol kola mücadele' vurgusunu yineledi.

Özel ve İmamoğlu'nun İstanbul programı

Özel'in İstanbul'da bulunacağı saatlerde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da Beşiktaş Belediyesi'nde olacağı öğrenildi. İmamoğlu, saat 19.00'da Beşiktaş'ta olacakken, Özel'in Beşiktaş Belediyesi önünde saat 20.00'de bir açıklama yapması bekleniyor. Bu ziyaretlerin, partinin birlik ve dayanışma mesajları vermek amacıyla yapıldığı ifade ediliyor.

Rıza Akpolat'ın sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından, CHP İstanbul örgütü, Beşiktaş Belediyesi önünde toplanarak durumu protesto etti. Belediye binası önünde toplanan kalabalık, gözaltı sürecinin siyasi bir baskı olduğunu belirterek, Akpolat'ın serbest bırakılmasını talep etti.