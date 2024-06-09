Bornova Belediyesi tarafından Beşyol Mahallesi’nde düzenlenen Kiraz Festivali’ne İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile birlikte katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “İzmir benim ikinci memleketim” dedi. İzmir’in bitkisel ve hayvansal tarımda çok önemli konumda olduğunu belirten Başkan Tugay ise “Yeni kurduğumuz Kırsal Bölge Planlama Dairesi Başkanlığı himayesinde İzmir’in tarım alanlarını koruma konusunda dikkatli davranacağımızı, geleceğin 50 yılını hedefleyerek planlama yapacağımızı ifade etmek isterim” diye konuştu.

İzmir programının ikinci gününde Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin ev sahipliğinde Beşyol Mahallesi’nde gerçekleştirilen 7. Kiraz Festivali’ne katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, alana CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, CHP eski Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır ve ilçe belediye başkanları ile birlikte geldi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin 7 yaşındaki kızı Asya, Özel’e çiçek takdim etti. Alana girerken Beşyol sakinlerinin ilgisi ile karşılaşan Özel’e kiraz ikram edildi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, üzerinde “İkinci Yüzyılın İlk Lideri” yazılı poşuyu Özel’e hediye etti. Kiraz yetiştiricilerinin ürünlerini sergilediği festivalde, pek çok yöresel ürün de tezgâhlardaki yerini aldı. Çocukların da doyasıya eğlendiği, renkli görüntülere sahne olan festivalde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Önümüzdeki cuma Trakya’ya gidiyoruz. Tekirdağ’a gidiyoruz. Buğday üreticisinin isyanını duyuruyoruz. Bütün Türkiye’ye duyuruyoruz. Mücadelemiz sonuna kadar sürecek. Talepleri iktidara önce söylüyoruz. Doğru yolu gösteriyoruz. İnat ederlerse mutlaka sokaklara, meydanlara çıkıyoruz. Hala inat ederlerse sorunların çaresini de biliyoruz. Çok yakında iktidara geliyoruz” dedi.

“İzmir benim ikinci memleketim”



Bornova’nın hayatında en önemli izler bırakan ilçe olduğunu belirten Özel, “Ben köyünüzden 20 kilometre ileride Manisa’da doğdum. Ortaokulda devlet parasız bursuyla Bornova Anadolu Lisesi’ne gittim. Ortaokul ve lisede yatılı olarak Bornova’da kaldım. Bornova benim açımdan tüm ömrüm boyunca çok önemli yerde. Üniversitede Ege Üniversitesi’ni tercih ettim. İlk tercihim de son tercihim de Ege Üniversitesi’ydi. Eşimle Bornova’da tanıştık. Kızım Bornova’da dünyaya geldi. İzmir benim ikinci memleketim. Bornova hayatımın bütün önemli kazanımlarını elde ettiğim, sosyal demokrasi ile tanıştığım, emekle, eylemle tanıştığım, bugünkü Özgür Özel’in yetiştiği yerdir” ifadelerini kullandı.

Üreticiye Kent Market desteği



“Köyün köy olarak kalması, sosyal ve ekonomik olarak gelişmesi, doğal güzelliklerinin korunması önemlidir” diyen Özel, Bornova’da yer alan köylere yapılacak yatırımların öneminden bahsetti. CHP’li belediyeler olarak 2 ay gibi kısa bir sürede söylenilen her sözü tutma yolunda adım atıldığını vurgulayan Özel, ülkenin en büyük kiraz üreticisi konumunda olan İzmir ve Manisa’daki üreticilerin yaşadığı sorunlara da değindi. Son 20 yılda 500 bin çiftçinin çiftçiliği bıraktığını dile getiren Özel, sahneye çağırdığı Bornova Belediye Başkanı Eşki’den de söz aldı. Özel, “Bornova’da 12 köyde çeşitli şeyler üretiliyor. Satmaya çalışıyorlar. Satarlarsa Allah bereket versin, satmazlarsa ne yapacaksın? 12 köyde dalında ambarda kasada ürün kalmayacak. Fiyatı beğenirseniz satıp paranızı cebinize koyun. Ürün satılmıyorsa ürün bizimdir. Alacağız. Ürettiğiniz üründen Bornova’da yiyemeyen aile varsa ilk önce ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız” diye konuştu. Eşki de üreticinin satamadığı ürünlerini alarak kurulacak ‘Kent Market’lerde ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtacaklarını söyledi.

“50 yılı hedefleyerek planlama yapacağız”



Festivalde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “İzmir, Türkiye’de bitkisel tarım ve hayvansal tarımda en fazla üretim yapan ikinci il. Bu, İzmir’in tarımda korumamız gereken potansiyelini ortaya çıkarırken bir taraftan da hepimize görev ve sorumluluk yüklüyor. Bunun bilincinde olarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Ömer Başkan’ımızın festivale ve üretime sahip çıkması bizim için çok kıymetli. Bütün ilçe belediye başkanlarımızın aynı tavırda olduğunu bilmenizi isterim. Ben de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin planlama yetkisi çerçevesinde yeni kurduğumuz Kırsal Bölge Planlama Dairesi Başkanlığı himayesinde İzmir’in tarım alanlarını özellikle koruma konusunda dikkatli davranacağımızı, geleceğin 50 yılını hedefleyerek planlama yapacağımızı ifade etmek isterim. İzmir’in güzel insanları, İzmir’in köylüsü, kentlisine, Cumhuriyet’e, Atatürk’e ve onu miras olarak taşımada bugün en büyük sorumluluğu üstlenmiş olan Cumhuriyet Halk Partisi’ne gösterdiğimiz sevgi ve saygı ile görevimizi yapmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

“Köylerimizde tarımı destekleyeceğiz”



Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Araçla gelirken eşim kızıma ‘Bu günü unutma. Bu bir anı. Genel Başkanımız ilk defa Bornova’da bir ziyarete geliyor’ dedi. O ‘ziyaret’ demeden önce kızım ‘teftiş’ kelimesini kullandı. Bir yandan güldük ama bir yandan duygularımızı ifade eden kelime buydu. Biz her anıyla bugüne iyi hazırlanmaya çalıştık. Kendimizi CHP Genel Başkanı’mıza, parti büyüklerimize, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teftiş ettiriyoruz. Adayken ‘köylerimizde tarımı destekleyeceğiz’ demiştik. Temmuz ayında köylerimiz artık kırsal mahalle statüsüne gelecek. Biz de köylerimizde yetişen ürünleri kent marketlerle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşturacağız” diyerek üretici odaklı çalışmalarını aktardı.

“Destekler sürüyor”



Beşyol Mahallesi Muhtarı Yaşar Yılmaz ise “Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. 7’ncisini düzenlediğimiz festivalimiz bu sene başka bir coşku ile düzenleniyor. Belediye başkanlarımız sorunlarımızı çözüyor, üreticilerimiz destekleniyor. Üreticilerimizin ürünlerinin tarlada kalmaması için destekler sürüyor. Köylülerimiz için üretim için fırsat verilip destek sunulduğunda bizler üretmeye ve ülkemize katkı sunmaya devam edeceğiz” sözlerine yer verdi.

Özel’e hediye takdim edildi



Konuşmaların ardından, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve Beşyol Mahalle Muhtarı Yaşar Yılmaz tarafından Özel’e Atatürk heykeli, çiftçi kasketi ve körüklü çizme ile içinde yöresel ürünlerin olduğu bir sepet hediye edildi. Daha sonra Özel ve protokol, kiraz standında kirazların tadına baktı.

Kiraz Festivali’nde coşku doruğa çıktı



Geçmişte düzenlenen ve İzmirlilerin büyük ilgisini gören Kiraz Festivali, bu yıl Bornova Belediyesi tarafından yeniden hayata geçirildi. Festivale özel olarak oluşturulan çocuk oyun alanında pamuk şeker ve patlamış mısır ikramı yapıldı. Yüz boyama ve sosis balon etkinliklerinin de yapıldığı alanda palyaço ve canlı heykel performansları sahnelendi. Çocuk oyun alanına ise şişme oyuncaklar kuruldu. “En Güzel Kiraz Yarışması”nın ödül töreninin de yapıldığı festivalde, halk oyunları gösterisinin yanı sıra Ceyhun Şişmanoğlu, Selda Kesgi Dinç ve Fulya Atıl’ın sahne aldığı konser, ziyaretçileri keyifli bir gün yaşattı. Festivale gelecek ziyaretçilerin sorun yaşamaması için önlem alan Bornova Belediyesi, Beşyol’un hem Manisa hem de Yaka Mahallesi tarafından girişinde otopark alanı oluşturdu. Ayrıca vatandaşların festival alanına ulaşımını sağlamak için çeşitli noktalardan servis kaldırdı.