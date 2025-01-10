CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle İzmir’de düzenlenen basın buluşmasına katıldı. Ege Belediyeler Birliği tarafından Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, Hazine payı kesintilerine ve belediyelere yapılan mali baskılara sert tepki gösterdi. Özel, “Bir kaza ya da sıkıntı durumunda ruhsatsız işletmeler herkesi zor durumda bırakabilir” diyerek, hükümetin mali darbe girişimine dikkat çekti.

“Belediyenin çalışmaları engelleniyor”

Özel, belediyelerin hizmetlerini engellemeye çalışan iktidarı eleştirerek, “Asker yoluyla hizmeti engelleseler askeri darbe olurdu. Ama bunlar mali darbe yapıyorlar. Belediyeye maaş ödetmemeye çalışıyorlar, çöp toplanmasın, otobüs çalışmasın. Bu zihniyet, vicdanen aynı kötücül aklın ürünüdür,” dedi.

İzmir Körfezi için “Para harcıyor, ama destek yok”

İzmir Körfezi’nin temizlenmesi için yapılan çalışmaları da değerlendiren Özel, “Körfez’i temizlemek senin işin. Cemil Tugay’ın yerinde olsam ben bunu yapabilir miydim bilmiyorum. Ancak bu kadar para yokluğunda körfez için para harcıyor. Yurt dışından fon buluyoruz, imzalamıyorsun. Kredi buluyoruz, destek vermiyorsun,” şeklinde konuştu.

Demokratik hakların savunulması gerektiğine dikkat çekti

Özel, gazetecilerin protesto hakkını savunarak, “Demokrasi, tepki ve protesto hakkıdır. Protesto etmek, özgürlük haklarının bir parçasıdır,” dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın, gazetecilerin özgürlüklerine sahip çıkmaya devam edeceğini belirtti.

Başkan Tugay: “Gazetecilerin yanında olmaya devam edeceğiz”

Başkan Tugay, gazetecilerin her zaman yanında olduklarını vurguladı. Tugay, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak gazetecilerin özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Demokrasi, gazeteciliğin özgürce yapılabildiği bir ortamda işler,” dedi.

Başkan Zeyrek: “Basın, demokrasi için teminattır”

Ege Belediyeler Birliği ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, basın özgürlüğüne sahip çıkmanın demokrasiye sıkı sıkıya sarılmak anlamına geldiğini belirterek, “Basın özgürlüğü, sadece gazetecilerin değil, tüm toplumun meselesidir,” dedi.

Başkan Özel: “İzmir ve Manisa başkanlarıyla burada olmak büyük gurur”

Etkinlik sonunda CHP Lideri Özel, İzmir ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanları ile birlikte olmaktan büyük gurur duyduğunu belirterek, “Benim için en büyük gurur bir yanımda İzmir, bir yanımda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ile burada oturabilmek,” dedi.