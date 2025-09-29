CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Atatürk Kültür Merkezi (AKM) çıkışında yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu’na 12 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanığın tahliyesine de karar verdi.
Dava süreci
Selçuk Tengioğlu hakkında, Özgür Özel’e yönelik saldırının “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama” suçunu oluşturduğu gerekçesiyle 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.
Duruşma sonucu
Davanın son duruşması bugün görüldü. Mahkeme heyeti, Tengioğlu’na 12 ay hapis cezası verdi ve tahliyesini kararlaştırdı.
Olay, Özgür Özel’in AKM çıkışında gerçekleşmiş, Tengioğlu’nun yumruklu saldırısı güvenlik kameraları ve görgü tanıkları tarafından kaydedilmişti.
Kaynak: HABER MERKEZİ