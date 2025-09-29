Bunlar da ilginizi çekebilir

Olay, Özgür Özel’in AKM çıkışında gerçekleşmiş, Tengioğlu’nun yumruklu saldırısı güvenlik kameraları ve görgü tanıkları tarafından kaydedilmişti.

Davanın son duruşması bugün görüldü. Mahkeme heyeti, Tengioğlu’na 12 ay hapis cezası verdi ve tahliyesini kararlaştırdı.

Selçuk Tengioğlu hakkında, Özgür Özel’e yönelik saldırının “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama” suçunu oluşturduğu gerekçesiyle 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

