Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’in Selçuk ilçesinde yangından zarar gören alanları ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı yetkililerinden bilgi alan Özel, “Her bir metrekare yeşil alan hepimizin bu millete namus borcudur. Her bir çam ağacı ve makilik arazi bu memlekete bizim borcumuzdur. O yüzden hem imar planlarında hem de orman yangınlarına karşı tedbir ve mücadelede pozisyonumuz kırmızı alarm pozisyonudur” dedi.

Yangın söndürme çalışmaları

Yangın bölgesinde vatandaşlarla ve yangın söndürme ekipleriyle bir araya gelen Özel’e, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Altan İnanç eşlik etti. İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, yangınlara 155 araç ve 350 personelle müdahale ettiklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkan Vekili Yaşar Korkmaz, cumartesi ve pazar günü İzmir’de 255 yangın çıktığını, bunlardan 21’inin orman yangını olduğunu belirtti. Korkmaz, cumartesi günü 8 saat içinde 86 yangın çıktığını ve bunların 6’sının ot yangını olarak başlayıp ormanlara yayıldığını ifade etti. Selçuk’ta yangından 350 hektarlık alanın etkilendiğini ve yangının söndürülmesine Manisa, Bursa, Muğla ve Aydın itfaiyelerinin de destek olduğunu belirtti.

Özgür Özel’den dayanışma çağrısı

Ege’nin birçok ilinden gelen yardımlar ve gösterilen dayanışma için teşekkür eden Özgür Özel, “Yangın sabaha karşı kontrol altına alındı, halen soğutma çalışmaları sürüyor. Burada yaşayanların piknik yaptığı ve nefes aldığı bir alanı kaybetmiş durumdayız. Her bir ağaç önemli ama bu alandaki tüm canlı yaşamını kaybediyoruz. Bir daha böyle bir kızılçam ormanının oluşması 50 yıl sürecek. Her bir vatandaşımızın orman yangınları konusunda sorumluluğu var” dedi.

Ortak akıl ve ortak irade vurgusu

Orman yangınlarıyla mücadelede ortak akıl ve iradenin önemine dikkat çeken Özel, “Her bir metrekare yeşil alan hepimizin bu millete namus borcudur. Merkezi idaredeki muhataplarımızı birlikte çalışmaya ve ortaklaşmadan korkmamaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.