TEKİRDAĞ (AA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün Türkiye'nin en büyük sorunu daha önce tarım yapılan 25 milyon hektar alanın yani Hollanda toprakları kadar alanın artık ekilemez dikilemez hale gelmesidir." dedi.

Özel, Hayrabolu ilçesinde Galatasaray Meydanı'nda düzenlenen miting öncesi ilçede düzenlenen traktör konvoyuna katıldı.

CHP Genel Başkanı mitinge de kullandığı traktörle geldi.

Daha sonra CHP parti otobüsüne geçen Özel, yerel seçimlerde partilerini destekleyen seçmene teşekkür etti.

Seçimden sonra elde ettikleri başarının vehametine kapılmadan çiftçi, emekli ve asgari ücretlinin sesini duyurmak için çabaladıklarını ifade eden Özel, "Dedik ki 'bu bir zafer değildir.' 'Bu sadece bir vazifedir, bir görevdir.' dedik. Belediye başkanlarımız işlerini iyi yapacaklar, hepsi çok çalışacaklar. Biz çok çalışacağız ve biz bu ülkede bir kez daha halkın iktidarını, CHP iktidarını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'milletin efendisidir dediği' köylülerin iktidarını kuracağız." dedi.

Özel, iktidarın ekonomi ve tarım politikalarını eleştirdi.

Hububat alım fiyatlarına değinen Özel, üreticinin fiyatlardan memnun olmadığını ileri sürdü.

Çiftçilerin memnun olmadığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da ilettiğini ifade eden Özel, şunları kaydetti:

"Fiyatları görünce üretici feryat etmeye başladı. Biz bu rakamları duyduktan sonra tam iki hafta boyunca herkesle görüştük, en son geçen hafta sayın Cumhurbaşkanı'yla yaptığımız görüşmede şunu söyledim. 'Geçen hafta Rize'de memleketimizdeydim çaya verilen fiyat 17 lira, maliyetin 3 lira altında, buğdaya verilen 9 lira 25 kuruş ziraat odalarının hesapladığı maliyetin 2,5 lira altında yarın fındık gelir, üzüm gelir, diğer ürünler gelir ama çiftçiye bu hesap doğru gelmez, bu hesap tutmaz, bu borçlar ödenmez, bu iş böyle yapılmaz, çiftçiye bunu yaparsanız bu memleketin beli doğrulmaz' dedim."

Mutlaka taban fiyatların maliyetlerin çok üzerinde makul bir karla belirlenmesi lazım. Desteklemelerin zamanında verilmesi, bugün mademki böyle bir taban fiyat açıklandı, hiç değilse kilogram başına 4 lira destekleme verilerek bu fiyatın telafi edilmesi ve buğdayın gerçekten para kazandırması için çocukları okutması, karınları doyurması, borç para ödemesi için buğday fiyatının 15 lira olmazı lazım."

- "Buğday ekim alanları azalıyor"

Özel, Türkiye'nin kişi başı 200 kilogram tüketilen ekmek miktarı ile dünyada birinci sırada bulunduğunu, bunun nedeninin ise yoksulluk olduğunu savundu.

Ekmek fiyatlarının Türkiye'nin en önemli meselelerinden olduğunu ileri süren Özel, buğday ekim alanlarının azaldığını belirtti.

Nüfusun artmasına rağmen buğday ekili alanların 25 yılda 3 milyon hektar azaldığını ifade eden Özel, "Bakın 3 milyon hektar alan 5 Tekirdağ demek. 5 Tekirdağ büyüklüğündeki toprağımızda 25 yıl öncesine göre daha az buğday ekiliyor. Oysa nüfus arttı, boğaz arttı, ihtiyaç arttı. 2002 yılında 67 milyon nüfusumuz vardı, AK Parti iktidara geldiğinde ve o tarihte 20 milyon ton buğday üretiyorduk şimdi nüfusumuz 84 milyon yine 20 milyon ton buğday üretiyoruz. Ama o günden bu güne 48 milyon ton buğday ithal ettik. Türkiye kendi kendine yeten, kendi karnını doyurabilen bir ülkeyken şimdi buğdayı bile, samanı bile ithal eden bir ülke haline geldi." diye konuştu.

Özel, geçen yıl Cumhuriyet tarihinin en yüksek buğday ithalatının gerçekleştiğini iddia etti.

-"Trakya'da tarım geriliyor"

Özel Türkiye'nin genelinde olduğunu gibi Trakya'da tarımsal faaliyetlerin gerilediğini öne sürdü.

Tarımın Gayri Safi Milli Hasıla içerisindeki yerinin de gerilediğini ileri süren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gayri Safi Milli Hasıla içinde tarımın payı AK Parti geldiğinde yüzde 13.9'du. Oysa bu sene 6.3'e geriledi. Yani esas bütün paradan yüzde 14'ü tarıma giderken şimdi yüzde 6'sı tarıma gidiyor. Ekmeklik buğdayın taban fiyatını yüzde 12'lik artışla geçen sene 8.25'ti, 9.25 yaptılar. Makarnalık buğdayı yüzde 11'lik artışla 10.25 yaptılar. Arpanın zammı ise yüzde 3.5'la sadece 7 lira 50 kuruş oldu. Eskiden taban fiyatları başbakanlar açıklardı, tarım bakanları açıklardı. Benim memleketim Manisa'da gelir tarım bakanı, ya da Başbakan Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Turgut Özal, Allah hepsine rahmet eylesin milletin gözünün içine bakardı aha böyle otobüsün üstüne çıkardı, milletin gözünün içine bakardı ve bütün taban fiyatını açıklardı. Üzüm taban fiyatını açıklardı.

Millet beğenirse kasketi alır, havaya atardı, gazeteler, havadaki kasketin fotoğrafını çeker, 'taban fiyat beğenildi, kasketler havada' diye. Orada güler, oynanırdı. Yok fiyat yeterince iyi değilse alırdı çiftçi kasketini yere çalardı. Bu sefer yerdeki kasketi fotoğrafı çıkardı, 'fiyat beğenilmedi denirdi' hafta içinde fiyata ilave düzenleme yapılırdı. Çünkü o günküler devlet adamıydı. Gözünüzün içine bakarlardı. Ecevit bakardı gözünün içine, İnönü bakardı gözünün içine."

-"Çiftçinin alım gücü düştü"

Geçen yıllara göre çiftçilerin alım gücünün azaldığını ileri süren Özel, açıklanan buğday fiyatının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Özel, Türkiye'de tüm maliyetlerin arttığını ancak buğday için açıklanan fiyatın yeterli olmadığını dile getirerek, "Bakın şimdi buradan bütün Türkiye'ye ilan ediyorum ki 2005'te bir ton buğdayla dokuz buçuk çeyrek altın alıyordu bu açıklanan fiyatla bugün bir ton buğdayla sadece 2,5 çeyrek altın alabiliyor yani bir ton buğdayı koy önüne içinden 7 çeyrek altın kayıp." değerlendirmesinde bulundu.

Buğday fiyatının 15 liranın altında olmaması gerektiğini savunan Özel, çiftçinin sesini duyurmak için mücadele ettiklerini dile getirdi.

Özel, çiftçinin borcunun ve maliyetlerinin arttığını öne sürerek, şöyle devam etti:

"Buğday fiyatına desteklemede eklese maliyetin altında kalıyor. Bu açıklama çiftçimizle alay etmektir. Bu fiyat kesinlikle 15 liranın altında olmamalıdır. Tarımda kendi kendimize yetiyorduk. Şimdi ithalata muhtaç hale geldik. 2003'te çiftçi sayısı 2,8 milyondu, bugün 2,3 milyon. AK Parti döneminde nüfusumuz 20 milyon arttı. Ama 500 bin yani yarım milyon çiftçi kayıp normalde bir o kadar daha çiftçi gelmesi gerekirken o kadar eksilmiş.

Bugün Türkiye'nin en büyük sorunu daha önce tarım yapılan 25 milyon hektar alanın yani Hollanda toprakları kadar alanın artık ekilemez dikilemez hale gelmesidir. Çiftçilerin bankalara borcu bir yılda yüzde 88 artmıştır. Hep beraber görüyoruz 670 milyar lira çiftçilerin bankalara borcu vardır. Ortalama çiftçi yaşı 58'dir. Yani gençler artık tarımla geçinemiyor."

Özel dolu yağışının etkili olması nedeniyle konuşmasına son verdi.