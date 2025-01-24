CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın İzmir’e giderek Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve ilçe belediye başkanlarıyla bir araya gelecek.

İzmir’de kritik toplantı

Yarın saat 13.30’da İl Binası’nda gerçekleşecek toplantıda, 28 ilçe belediye başkanının performansları ve son kamuoyu araştırmalarının sonuçları detaylı bir şekilde değerlendirilecek. Toplantının amacı, İzmir’deki yerel yönetimlerin durumunu masaya yatırmak ve halkın talepleri doğrultusunda alınacak yeni stratejileri belirlemek.

Geçen haftaki zirve ertelenmişti

Daha önce İzmir Çalıştayı’nda yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediye başkanlarının çalışmalarını değerlendirmek için bir zirve düzenleyeceğini duyurmuştu. Bu zirve, Beşiktaş Belediyesi’ndeki yolsuzluk iddiaları ve Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanması gibi gelişmeler nedeniyle ertelenmişti.

Toplantı sonrası, CHP’nin İzmir’deki yerel yönetim performansı hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapılması ve geleceğe yönelik stratejilerin belirlenmesi bekleniyor.