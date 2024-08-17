CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir, Aydın ve Manisa’da devam eden orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara yönelik geçmiş olsun dileklerini iletti. Özel, yangınlara karşı yürütülen mücadelede büyük özveri gösteren belediyelere ve yangın söndürme ekiplerine de teşekkür etti.

"Tüm kahramanlarımıza sonsuz minnettarız"

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Özel, "İzmir, Aydın ve Manisa’da iki gündür süren yangınlar nedeniyle bölgede bulunan belediyelerimiz seferber oldu. Bu zorlu süreçte yangından etkilenen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yangınların bir an önce kontrol altına alınabilmesi için canla başla çalışan tüm kahramanlarımıza sonsuz minnettarız" ifadelerini kullandı.