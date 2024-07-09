Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Belediye Meclis Üyeleri ve CHP Güzelbahçe İlçe Örgütü ile birlikte Anıtkabir’e giderek Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e olan bağlılıklarını bir kez daha gösterdi. Başkan Günay, Anıtkabir Özel Defteri’ne yazdığı mesajla Ata’ya olan saygı ve minnetini dile getirdi.

Anıtkabir ziyareti ve saygı duruşu

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Belediye Meclis Üyeleri ve CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyre ile birlikte Anıtkabir’de düzenlenen törende Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı. Törenin ardından saygı duruşunda bulunan heyet, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Özel defterde duygusal mesaj

Başkan Günay, Anıtkabir Özel Defteri’ne şu satırları yazdı: “Atam; Bir asrı aşan fikirlerinden bize hedef olarak gösterdiğin yolunda durmadan, yılmadan, usanmadan yürümeye devam ediyoruz. And olsun ki nefesimiz tükenene kadar milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Güzelbahçelilerin nazarında, aziz hatıran önünde bir kez daha eğilip, şükranlarımızı sunuyoruz. Emanetinin yılmaz bekçileriyiz. Ruhunuz şad olsun.”

İnönü’nün kabri ve TBMM ziyareti

Anıtkabir ziyaretinin ardından heyet, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk başbakanı ve 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrini ziyaret etti. Burada da saygı duruşunda bulunan Başkan Günay ve beraberindeki heyet, daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geçerek Cumhuriyet Halk Partisi Grup toplantısına katıldı.

Başkan Günay’dan bağlılık vurgusu

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, yaptığı açıklamada, “Atatürk’ün bize miras bıraktığı değerleri yaşatmak ve emanetine sahip çıkmak için her zaman hazırız. Onun çizdiği yolda ilerlemek, bizler için bir onur ve görevdir” dedi.