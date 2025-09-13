CHP Güzelbahçe İlçe Kongresi’nde mevcut İlçe Başkanı Devrim Seyrek, tek aday olarak seçime girerek güven tazeledi. Kongrede divan başkanlığını İzmir Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Altan İnanç yürüttü.
Kongre takvimi devam ediyor
CHP’de mahalle delege seçimleri tamamlandıktan sonra ilçe ve il kongrelerinin Kasım ayına kadar tamamlanması planlanıyor.
Güzelbahçe’deki kongre, tek adayla gerçekleştiği için seçim süreci sorunsuz bir şekilde tamamlandı.
Kongrede divan başkanlığını İzmir Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Altan İnanç üstlendi. Parti üyeleri, kongre sırasında seçim sürecini yakından takip etti.