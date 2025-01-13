İstanbul’da Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki bir suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma, belediye başkanları ve üst düzey yöneticilere yönelik rüşvet iddialarını gün yüzüne çıkardı. Örgütün, ihalelerde manipülasyon yaparak süreçleri kendi firmalarının lehine çevirdiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat dahil 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

CHP heyeti belediye binasında toplandı

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediyesi önünde bir basın açıklaması düzenledi. Partililer, Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat’a desteklerini dile getirerek süreci yakından takip ettiklerini belirtti.

Başkan Akpolat İstanbul’a getiriliyor

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Başkan Akpolat’ın babasını ziyaret etmek üzere bulunduğu Altınoluk’ta gözaltına alındığını ve İstanbul’a getirildiğini açıkladı. Sürecin şeffaf bir şekilde takip edildiğini ifade eden Çelik, “Hukuk kurulumuz olayın her aşamasını titizlikle izliyor. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu süreçle ilgili sürekli iletişim halinde” dedi.

"Görevine döneceğine inanıyoruz"

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ise Beşiktaş Belediyesi’ndeki gözaltılara dair şunları söyledi:

“Beşiktaş Belediye Başkanımız ve diğer gözaltına alınan çalışanlarımızın, mevzuata uygun bir şekilde hareket ettiklerini biliyoruz. Başkanımızın kısa sürede aklanıp görevine döneceğine inanıyoruz.”