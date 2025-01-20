Haber Ekspres Gazetesi’nden Turgay Kılıç’ın haberine göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve il yönetimi, Tarihi Havagazı Fabrikası’nda 2023-2024 yılı faaliyet sunumu için buluştu. 2 yıllık süreci anlatan bir sunumla gazetecilerin de karşısına çıkan il yönetimi, siyasi ve sosyal hamleleri ekranlara taşıdı. İl Başkanlığı, faaliyetlerini anlattığı sunum ilgiyle izlendi ve alkışlarla karşılık buldu. İl Başkanı Aslanoğlu, sözlerine “İstiyoruz ki neler yaptığımızı tek tek görün. Bu konuda il, ilçe, kadın ve gençlik kolları başkanlarıyla yöneticileri adına sizleri burada birlikte ağırlıyor ve tüm örgütün neler yaptığını paylaşacağız” diyerek başladı.

‘FETÖ taktiklerinden korkmuyoruz’

Aslanoğlu, “Baskıcı rejim daha önce de yaptıklarını şimdi de yapacak. Yalanlarla dolanlarla ve sahte videolarla seçime gitmişlerdir. İşi nereye götürmek istediklerini iyi biliyoruz. Biz ne sizden ne açtığınız soruşturma ve AKP’li il başkanınınız attığı tweetlerden FETÖ taktiklerinden korkmuyoruz. Ahmet başkanın tutuklanmasından bu yana tüm gün nöbetteydik. Bunları sürdüreceğiz ve bu dönemde ise bu iki yılda yapılan birçok şeyikısa sunumudur. Ama seçim bir seçime gittiğimizde ise hazırlıklı olduğumuzu söylemek isterim. Kendimize 5 ana hedef koyduk” dedi.

Aslanoğlu’nun hedefleri şöyle:

1- “Teknolojiyi daha iyi kullanan il örgütü olacağız, uygulamaları geliştireceğiz.

2- Daha fazla mekan sahibi bir il örgütü olacağız. Gençler için daha fazla alan oluşturacağız. Bu da gençlerin yeni projeleri için harekete geçiyoruz. İlçe başkanlığımızın araçlarını yenileyip ilçe başkanlığı olmayan yerlere de ilçe başkanlığı yeri açacağız.

3- Burada ayrıca örgütü gençleştirmeyi hedefliyoruz. Burada ise gençlere daha fazla imkan vereceğiz. Her geçen gün daha fazla genç üye sayısı artıyor.

4- “1000 atlı o gün dev gibi bir orduyu yendi…” şiarıyla adımlarımızı atıyoruz. Ayrıca ulusal basında çok daha fazla yer edinemiyoruz. Bundan sonra da yüzü yüze herkese ulaşmaya çalışacağız.

5- 10 bin genç ve kadını 6 ay içerisinde eğitmek. Uzaktan eğitim modellerinden faydalanacağız. 10 bin arkadaşımızı da yeni seçimler için hazırlıyoruz.”