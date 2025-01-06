DEM Parti heyetinin İmralı ziyareti sonrası başlayan süreç devam ederken, CHP ve DEM Parti görüşmesinin tarihi belli oldu. DEM Parti İmralı heyetinin yarın saat 10.30'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Mecliste ziyaret edeceği öğrenildi

İmralı heyeti, bugün ilk olarak Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Ankara'daki Gelecek Partisi Genel Merkezinde görüştü.

Heyet ikinci görüşmeyi ise AK Partiyle yaptı. Bugün 13.30 civarlarında başlayan görüşmede DEM Parti heyetini AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ve TBMM Grup Başkanvekili Özlem Zengin karşıladı. Görüşmede AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Efkan Ala da bulundu.

Heyetin bugünkü son adresi ise Saadet Partisi oldu. Ziyarete eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk de eşlik etti.

7 Ocak Salı günü ise saat 13.00'te DEVA Partisi Genel Merkezinde Ali Babacan ve 15.30'da ise Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde Fatih Erbakan ile görüşecek olan DEM Parti heyetinin CHP ile görüşeceği tarih de belli oldu.

Buna göre İmralı heyeti yarın saat 10.30'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Mecliste ziyaret edecek.