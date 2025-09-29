CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, olağanüstü kongrede yeniden başkan seçilmesinin ardından mazbatasını almak üzere Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na gitti. Çelik, mazbatasını aldıktan sonra önemli açıklamalarda bulundu.

Özgür Çelik mazbatasını aldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, olağanüstü kongrede yeniden başkan seçilmesinin ardından mazbatasını almak için Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na gitti. CHP İstanbul İl yönetiminin mahkeme kararıyla görevden alınması ve yerine kayyum atanmasının ardından yapılan kongrede, Çelik yeniden başkanlık görevine seçilmişti.

Sloganlar ve alkışlarla karşılandı

Özgür Çelik, Sarıyer Kaymakamlığı binasına giriş yaparken, bir grup CHP’li tarafından alkışlar ve sloganlarla karşılandı. Çelik'e mazbatasını beklerken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de eşlik etti.

"CHP delegelerinin iradesiyle dizayn edileceğinin en somut ifadesi"

Bir buçuk saatlik bir bekleyişin ardından mazbatasını alan Çelik, bu sürecin sadece bir yargı kararıyla değil, CHP delegelerinin iradesiyle şekillendiğini vurguladı. Çelik, "Bu mazbata, CHP'nin mahkeme kararlarıyla değil, delegelerin iradesiyle dizayn edileceğinin en somut ifadesidir" dedi.

"Bu mücadelede hak kazanacak, halk kazanacak"

Çelik, parti içindeki süreçle ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu: "10 gün boyunca devam eden süreçte, ülke ekonomisine olan etkisinden dolayı, mahkemeleri tartıştıran, Türkiye'nin gündemini anlamsız yere meşgul eden bir anlayışla karşı karşıyayız. Ne yazık ki Türkiye gündemi aylardır CHP kongrelerini tartışmak zorunda kalıyor. Amaçları şu; CHP'lileri kavga ediyormuş gibi göstermeye çalışıyorlar. Defalarca söyledik, bir kavga yoktur. Bir tarafta ceberrut sisteme mecbur olmuş insanlar, bir tarafta CHP'ye sahip çıkanlar ve milletimiz vardır. Bu mücadelede hak kazanacak, halk kazanacak" dedi.

"Örgütün iradesiyle geldim, örgütün iradesiyle giderim"

Çelik, geleceği hakkında yaptığı açıklamada, "Ben örgütün iradesiyle geldim, örgütün iradesiyle giderim" diyerek, kendi kararını ve liderliğini delegelerin iradesine dayandırdı. "Türkiye'de siyasallaşmış bir yargı var" diyen Çelik, mahkeme kararıyla gelen ve gidenlere karşı herhangi bir şey söylemeyeceğini ifade etti.