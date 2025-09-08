CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gergin bekleyiş sürüyor. Mahkeme kararıyla görevden alınan mevcut yönetimin yerine Gürsel Tekin başkanlığında Geçici Kurul atanmıştı. Kararın ardından binaya çıkan yollar çevik kuvvet ekiplerince kapatılırken, Valilik 3 günlük gösteri yasağı getirdi. Partililer ablukaya rağmen sloganlarla direnişlerini sürdürüyor. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır durumu “Bu tam anlamıyla bir darbedir” sözleriyle değerlendirdi.

Gürsel Tekin ise ikinci kez açıklama yaparak, “Gitmeyeceğim diye bir şey yok; ancak polisle içeriye girmeyeceğim” dedi. Tekin’in bu çıkışı, CHP’nin İstanbul’daki direniş hattının polis eşliğinde değil, kendi iradesiyle sürdürüleceğinin işareti olarak yorumlandı.