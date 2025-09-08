CHP Geçici Kurul Başkanı Gürsel Tekin, bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına geldi. Tekin’in gelişinden önce, binanın önünde toplanan CHP’li vekiller ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Tekin’in avukatının, kayyumluk kararının icrası için valilik ve emniyet müdürlüğünün görevlendirilmesini talep eden bir dilekçe sunduğu öğrenildi. Ancak Tekin, il binasına geldiği minibüsten inmedi.

Kararın uygulanması için görevlendirilen memurlar binaya gelirken, parti yöneticileri ve milletvekilleri bina girişinde oturma eylemi başlattı. Polis, arka kapı önünde toplanan gruba biber gazıyla müdahale etti. Kısa süreli arbedenin ardından tansiyon yükseldi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşanan gelişmelerin ardından bölgedeki gergin bekleyiş devam ediyor.