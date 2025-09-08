CHP İstanbul İl Yönetimi’nin görevden alınmasının ardından, yerine kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, bugün yüzlerce çevik kuvvet polisi eşliğinde CHP İstanbul İl Başkanlığı’na girdi. Tekin, daha önce “Polis eşliğinde girmeyeceğim” açıklaması yapmıştı.

Gece saatlerinde CHP Gençlik Kolları destek çağrısı yaparken, İstanbul Valiliği altı ilçede eylem yasağı ilan etti. Polis, il binasını bariyerlerle çevirdi. Gece yaşanan arbedenin ardından birçok kişi binaya girdi. Sabah saatlerinde çevreye onlarca yeni barikat kuruldu. Tekin ve ekibinin il binasına yola çıktığı haberlerinin ardından çevik kuvvet, il binası çevresindeki partililere biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti.

Kayyum kararının uygulanması için görevlendirilen memurlar da il başkanlığına gönderildi. Tekin, görevi yerine getirebilmek için kararın bir örneğinin kendisine verilmesi talebiyle mahkemeye başvurdu.

Gürsel Tekin’in açıklamaları

Tekin, il başkanlığı önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bugün ben ve heyetteki arkadaşlarımız, bugüne kadar yaşanan sorunun hiçbir parçasında yokuz.”

“O gün kongre olduğunda, delege olmayan bir Gürsel Tekin olarak, karşılıklı olarak ağır söz söyleyen arkadaşlarımızı uyardım. ‘Yarın yüz yüze bakacaksınız’ dedim.”

“Maalesef taraflar arasındaki sorun bir buçuk yıldır mahkeme koridorlarına taşındı. Mahkeme bir karar aldı; şikâyet edenler CHP’liler, taraflar CHP’liler.”

“Biz kayyum değiliz. Kayyum Esenyurt’ta, Şişli’de. İlk günden itibaren ben ve arkadaşlarım olabildiğince tüm temasları kurduk.”

“Bizim görevimiz, gereken delegenin ve mevcut yöneticilerin uğradığı haksızlıkları bertaraf etmektir. Altı gündür sesimiz çıkmasa da baba ocağına el ele kol kola gideceğiz. Bu sıkıntıların çözülmesi için her türlü diplomatik görüşmemiz devam ediyor.”