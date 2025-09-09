Edinilen bilgiye göre, Gürsel Tekin ve kayyum heyetinin emniyet güçlerine yaklaşık 30 kişilik bir liste verdiği öğrenildi. Bu listedeki isimlerin dışında hiç kimsenin parti binasına alınmaması talimatı verildi. Binaya giriş çıkışlarda sıkı güvenlik önlemleri uygulanırken, parti içerisinden bazı isimlerin içeri alınmaması gerilimi daha da artırdı.

MİLLETVEKİLLERİ İÇERİ ALINDI, DANIŞMANLARA ENGEL

Sözcü TV muhabiri Fırat Fıstık, yaşananları aktararak, "Parti binasının girişinde CHP'li milletvekilleri bulunuyor. Emniyet güçleri sadece milletvekillerinin içeri girmesine izin veriyor, ancak danışmanlar ve Parti Meclisi üyelerinin girişine izin verilmiyor. Özgür Karabat binaya girebildi fakat beraberindeki partililer içeri alınmadı. Ayrıca araç girişleri tamamen kapatılmış durumda" ifadelerini kullandı.

BİNA ARTIK CHP LİDERİNİN ÇALIŞMA OFİSİ

Öte yandan, kayyum heyetinin binaya girişinin ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın, partinin genel lider kadrosunun çalışma ofisi olarak kullanılmaya başladığı belirtildi.

Parti binası önünde toplanan kalabalık ve güvenlik güçleri arasındaki gerginlik devam ederken, olay yerinden gelen son bilgilere göre tansiyonun yüksek seyrettiği ve yeni gelişmelerin beklendiği ifade edildi.