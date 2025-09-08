CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda tansiyon yükseldi. Özgür Özel, Örgüt Temsilcileri Meclisi’nde konuşuyor, kayyum tartışmaları ve polis önlemleri sürüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Örgüt Temsilcileri Meclisi’nde yaptığı konuşmada, partinin değişim ve yenilik odağına dikkat çekti:

“CHP bir program partisidir. Değişimin, yeniliğin partisidir. CHP, ülkemizde ve dünyamızda yaşanan gelişmeleri takip eden, yeniyi eyleme dönüştüren bir partidir. Şimdi de yeni bir dönemdeyiz. Son 23 yılda ağır bir tahribat yaşayan Cumhuriyet’in sorunlarını tartışan bir çalışma yürütüyoruz.”