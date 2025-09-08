CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda tansiyon yükseldi. Özgür Özel, Örgüt Temsilcileri Meclisi’nde konuşuyor, kayyum tartışmaları ve polis önlemleri sürüyor.
Özel: CHP değişim ve yeniliğin partisidir
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Örgüt Temsilcileri Meclisi’nde yaptığı konuşmada, partinin değişim ve yenilik odağına dikkat çekti:
“CHP bir program partisidir. Değişimin, yeniliğin partisidir. CHP, ülkemizde ve dünyamızda yaşanan gelişmeleri takip eden, yeniyi eyleme dönüştüren bir partidir. Şimdi de yeni bir dönemdeyiz. Son 23 yılda ağır bir tahribat yaşayan Cumhuriyet’in sorunlarını tartışan bir çalışma yürütüyoruz.”
Özel’in açıklamaları, partinin yeni dönemdeki yol haritası ve örgüt çalışmaları açısından kritik mesajlar içeriyor.
İl binasında kayyum tartışması
CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in, bugün saat 12:00’de binaya gitme planı, tartışmaları beraberinde getirdi.
7 Eylül Pazar akşamı, il binasında toplanma çağrısı yapılmasının ardından polis yolları ve sokakları kapattı.
SOL Parti, TİP, EMEP ve diğer siyasi partilerin yöneticileri, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde hazır bulundu.
Sabah saatlerinden itibaren güvenlik önlemleri devam ediyor.
Gürsel Tekin binaya gelecek mi?
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındıktan sonra, mahkeme kararıyla kayyum olarak atanan Gürsel Tekin:
“Pazartesi 12:00’de il binasında olacağım, o koltuğa oturacağım” açıklamasında bulunmuştu.
Ancak bazı kaynaklar, Tekin’in bugün binaya gitmeyeceğini iddia etti. Tekin, bu iddiaları yalanlayarak:
“Bugün babaevine gideceğiz, herkesi çatlatacağız” dedi.