İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul İl Başkanlığınca, Gazze'deki soykırımın durdurulması için İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylem düzenlendi.

Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Camisi önünde toplanan partililer, kortej halinde konsolosluk binasına yürüdü.

Konsolosluk önünde açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Gazzelilerin kendi vatanlarında mülteci kamplarında kaldıklarını, işgal edilen topraklarında bombalanan kentlerini terk edip Refah bölgesine sığındıklarını ve burada sıkışmış durumda olduklarını söyledi.

Gazze'de fütursuzca dökülen masum kanlarının sadece Filistinlilerin değil tüm insanlığın yüreğini yaktığını vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Model ve öncü diye adlandırılan demokrasiler, bu vahşete sessiz kalarak tarihin en karanlık sayfalarına adlarını yazdırıyorlar. Tüm dünyanın gözleri önünde insanlık tarihinin en şiddetli katliamlarından biri bugün Gazze'de yaşanıyor. 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 15 bini çocuk, 10 bini kadın olmak üzere 36 bine yakın Filistinli acımasız biçimde katledildi. 10 binden fazla insan enkaz altından dahi çıkartılamadı. En az 80 bin insan bu vahşi saldırılarda yaralandı."

Çelik, kendi halkının bile sırtını döndüğü, sokaklarında her gün protesto edilen Netanyahu yönetiminin savaş suçu işlediğini vurgulayarak, "Uluslararası Adalet Divanı, İsrail ordusunun Refah bölgesindeki operasyonlarını durdurması yönünde karar aldı. Bu karara rağmen 3 gün önce yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlar hedef alındı. Tonlarca bomba, güvenli bölgeye sığındığını düşünen masum sivillerin üzerine yağdırıldı." dedi.

İsrail'in, insan hayatını ve uluslararası normları nasıl pervasızca yok saydığını bir kez daha gözler önüne serdiğini belirten Çelik, sözlerini şöyle tamamladı:

"İsrail, her hamlesiyle bir terör devleti olduğunu kanıtlayarak ve uluslararası hukuku hiçe sayarak tüm insanlığa ve tüm değerlere meydan okudu. Bu meydan okumanın karşısında sessiz kalmanın zulmü onaylamak anlamına geleceğini herkes bilmelidir. Müdahale edilmeyen her dakika, yeni bir canın yitirilmesi demektir. Bu noktada uluslararası kuruluşlar sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır. Bugüne kadar takınılan tutum ne yazık ki utanç vericidir. Artık hiçbir katliamın 'kaza' olarak ifade edilme cüretine izin verilmemesi gerekmektedir."

Partililer, üzerinde "Katil Netanyahu" yazılı siyah çelengi konsolosluk önüne bıraktı.